HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.05.2026 17:19 7 Mayıs 2026 17:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.05.2026 17:24 7 Mayıs 2026 17:24
Okuma Okuma:  3 dakika

Tutuklu Resul Emrah Şahan kızının doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun güzel kızım

Şahan, “İyi ki doğdun güzel kızım. İyi ki doğdun babacığım. İyi ki annenin ve benim kızımsın. Seni çok seviyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Resul Emrah Şahan / Instagram

Yerine kayyım atanan tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 7 yaşına giren kızı Deren’in doğum gününü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Şahan’ın mesajında, cezaevi sürecinde kızıyla yaşadığı duygular ve geleceğe dair umutları dikkat çekti.

Mesajına “Bugün 7 Mayıs, iyi ki doğdun güzel kızım” sözleriyle başlayan Şahan, Silivri’de tutuklu bulunduğu ilk günlerde kızının henüz 6 yaşını doldurmadığını belirterek, “Şimdi yedi oldun. Kendi yedi yaşımı hatırlıyorum. Sen de hatırlayacaksın babacığım bu günleri” dedi.

Kızının yaşadıkları süreci ileride gülerek hatırlayacaklarını söyleyen Şahan, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: “İyi ki doğdun güzel kızım. İyi ki doğdun babacığım. İyi ki annenin ve benim kızımsın. Seni çok seviyorum.”

Şahan’ın paylaşımı şöyle:

“Bugün 7 Mayıs, İyi ki doğdun güzel kızım. Silivri’deki ilk günlerimde daha altı yaşını doldurmamıştın. Şimdi yedi oldun. Kendi yedi yaşımı hatırlıyorum. Sen de hatırlayacaksın babacığım bu günleri. Önceleri kapalı görüşe gelmeni istemedim ama baktık ki ne sen ne de ben dayanamıyoruz. Sonraları orayı da oyuna çevirdik. Şakada ve hayatı oyuna sarmakta biraz babana çektiğin doğruydu. Ama her kapalı görüşte “Ne zaman sarılmalı görüşeceğiz?” ve “Ne zaman geleceksin eve?” soruları orada bıraktığımız kör düğümlerdi yavrum. İlmek ilmek açacağım hepsini sana söz…

Her hafta daha büyümüş, daha da güzelleşmiş, daha güzel konuşan, hatta çoğu zaman beni şaşırtacak kadar mantıklı konuşan Deren olarak geldin. Mayısta üç açık görüşümüz var. Üç koca oyun zamanı. O bir saatlere biz seninle ayları yılları sığdırırız… Senin için babacığım, vallahi senin için. Sen bu ülkede korkmadan büyü diye, genç kız olduğunda ülkeden gitmeyi değil; burada yaşamayı, üretmeyi hayal et diye çalışıyoruz, çabalıyoruz babacığım. Tayfun Amcanla ve Gürkan Amcanla… Sen de Vera ile yaşıyorsun birlikte. Silivri’nin ilk günlerinde sana “İş için çalışıyoruz.” diye anlatmaya çabalasak da gerçekliği herkesten daha önce, daha küçük ve daha büyük yaşamış Vera sana demişti: “Baban tutuklu işte benimki gibi. Öyle işe gitmiş, çalışıyorlar falan değiller” diye.

Bu zamanları seninle gülerek konuşacağız babacığım büyüyünce. Anılarımız, bulutlarımız, kuşlarımız, hikayelerimiz, ikimizi de büyüten hallerimiz. Ama başaracağız babacığım. Sana söz başaracağız. Bir kuşağın kolunda kalmış çiçek aşısı izi gibi. Sizlerde de bunun izi kalacak biliyorum babacığım. Ama öyle anlamlı, öyle derin ve bizi biz yapan bir iz olacak ki. Sana söz babacığım. Hiçbir evlat babasından, annesinden böyle ayrılmasın diye uğraşacağız bu ülkenin geleceğinde. İyi ki doğdun güzel kızım. İyi ki doğdun babacığım. İyi ki annenin ve benim kızımsın. Seni çok seviyorum. Baban.”

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
resul emrah şahan İBB Davası Şişli Belediyesi kayyım atamaları
