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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 11:12
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 13:29
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Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz: Ahmet Özer kararına atıf yapıldı

İtirazda, Ahmet Özer kararı emsal gösterilerek Şahan da benzer dayanaklarla tutukluluğunun, ölçülülük ve orantılılık ilkeleriyle bağdaşmaz hale geldiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz: Ahmet Özer kararına atıf yapıldı
Fotoğraf: Sosyal Medya

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığınca Şişli Belediye Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın avukatları müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

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Şahan, 19 Mart 2025'te İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınmış, 23 Mart’ta İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Hakkında yürütülen “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlaması gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılmış ve yerine ise Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen görevlendirilmişti. 4 aydır tutuklu bulunan Şahan’ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, müvekkillerinin tutukluluğuna hakimlik nezdinde itirazda bulundu.

"Aday gösterme kararı CHP'nin"

İtiraz dilekçesinde 'Cumhuriyet'in kurucu partisinin bir terör örgütü ile gizli ittifak' içinde olmasının akla yatkın olmadığı değerlendirilerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 20 Mart 2025 günü Şişli Belediyesi önünde yaptığı konuşmada sarf ettiği, "Tüm Türkiye genelinde, AK Parti, İYİ Parti, MHP, DEM gibi partilerden gelip CHP listelerinden seçime girmeyi kabul eden ve güçlü bir temsil sağlayacağı düşünülen isimlerin aday gösterilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin merkezi kararıyla gerçekleşmiştir" sözlerine yer verildi.

Ahmet Özer kararına atıf yapıldı

İtirazda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararına da atıfta bulunularak, Şahan’ın benzer dayanaklarla tutukluluğunun, ölçülülük ve orantılılık ilkeleriyle bağdaşmaz hale geldiği belirtildi.

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Ayrıca, Özer’in örgüt üyeliği suçlamasıyla aylarca tutuklu kalmasına gerekçe gösterilen delillerin dayanaksız olduğunun ortaya çıktığı vurgulanarak, benzer dayanaklarla "örgüte yardım suçu" isnat edilerek tutuklu bulunan Şahan’ın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının hem olayın kendi iç tutarlılığına hem de Anayasa’nın 13. ve 19. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına aykırı olduğu ifade edildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Ahmet Özer resul emrah şahan CHP Şişli Belediyesi
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