Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a İBB soruşturmasından ikinci tutuklama

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında da tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı İmamoğlu, Şahan ve Çalık'ı görevden aldı

Savcılık, İBB soruşturmasında etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlamalarıyla Şahan'ın ifadesini aldı. Resul Emrah Şahan, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bahçeli'nin "Kent Uzlaşısı"na tahliye çağrısı sonrasında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma günü yaptığı açıklamada "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için, "Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor." demişti.

Bahçeli: Ahmet Türk görevine iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Özgür Özel: "Organize kötülük"

CHP lideri Özgür Özel Bahçeli'nin açıklaması sonrasında Şahan'ın sorguya alınması haberleri üzerine şu tepkiyi göstermişti:

"[...] bugün hemen Resul Emrah Şahan’ı -bunu bir bilgi olarak söylüyorum size- öbür dosyadan sorguya almışlar, belki öbür dosyadan tutuklama yapacaklar. Yani hem Devlet Bey’in gönlünü yapacaklar, ‘Efendim bakın biz Ahmet Özer’in, Resul Emrah Şahan’ın işte yani bu kent uzlaşısı dosyalarından olanlarını çözdük, tutuksuz yargılıyor’ veya ‘Bu davayı düşürdük’ husumet büyük ya öbür davadan tutukladık. Bugüne kadar öbür davadan tek soru sorulmamış. Devlet Bey, Sabah gazetesine açıklamayı yapıyor ve o davadan tutuklu arkadaşımızı öbür davadan sorguya alıyorlar. Kötülüğün ne kadar büyük ve ne kadar organize ve ne kadar çiğ ve ne kadar kaba saba olduğunun en belirgin göstergesi."

Marttan bu yana "yolsuzluk" bahsinde hiçbir soruyla karşılaşmış olmayan Resul Emrah Şahan, Özel'in öngördüğü şekilde, Bahçeli konuyu gündeme getirir getirmez sorgulanarak, Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi ve hiçbir kanıt olmaksızın tutuklandı.

