Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına yapılan itiraz reddedildi. Kararı, Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"KENT UZLAŞISI"NDAN TUTUKLUYDU Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a İBB soruşturmasından ikinci tutuklama

Ersöz, Şahan’ın “Kent Uzlaşısı Soruşturması” kapsamında 6 aydır tutuklu bulunduğunu, 12 Eylül 2025’te ise bu kez “İBB Soruşturması” kapsamında yeniden tutuklandığını hatırlattı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama gerekçesinin, zaten cezaevinde bulunan Şahan için “kaçma şüphesi” olduğunu belirtti.

“Otomatik tutuklama kararı” eleştirisi

Avukat Ersöz, sundukları itiraz dilekçesinde savcılığın talebindeki ifadelerin, imla hatalarıyla birlikte tutuklama kararına gerekçe yapıldığını vurguladıklarını söyledi. Bu durumun dosya incelenmeden, otomatik şekilde karar verildiğine işaret ettiğini belirterek, bunun hukuk güvenliği açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydetti.

Ersöz, dilekçede ayrıca Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına atıfla, sadece “etkin pişmanlık” ifadelerine dayanılarak verilen tutuklama kararının özgürlük hakkını ihlal ettiğini ifade ettiklerini aktardı.

Süreç Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak

İtirazın önce İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nde değerlendirildiğini, ardından 3 gün içinde nöbetçi Asliye Ceza Hakimliği’ne gönderileceğini belirten Ersöz, sürecin tamamlanmasının ardından kararı Anayasa Mahkemesi’ne tedbir talepli olarak taşıyacaklarını açıkladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirilen "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı gün Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

(EMK)