HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 10:44
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 10:47
2 dk Okuma

Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Avukat Ersöz, sürecin tamamlanmasının ardından kararı Anayasa Mahkemesi’ne tedbir talepli olarak taşıyacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi
Fotoğraf: Resul Emrah Şahan / Instagram

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına yapılan itiraz reddedildi. Kararı, Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a İBB soruşturmasından ikinci tutuklama
"KENT UZLAŞISI"NDAN TUTUKLUYDU
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a İBB soruşturmasından ikinci tutuklama
13 Eylül 2025

Ersöz, Şahan’ın “Kent Uzlaşısı Soruşturması” kapsamında 6 aydır tutuklu bulunduğunu, 12 Eylül 2025’te ise bu kez “İBB Soruşturması” kapsamında yeniden tutuklandığını hatırlattı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama gerekçesinin, zaten cezaevinde bulunan Şahan için “kaçma şüphesi” olduğunu belirtti.

“Otomatik tutuklama kararı” eleştirisi

Avukat Ersöz, sundukları itiraz dilekçesinde savcılığın talebindeki ifadelerin, imla hatalarıyla birlikte tutuklama kararına gerekçe yapıldığını vurguladıklarını söyledi. Bu durumun dosya incelenmeden, otomatik şekilde karar verildiğine işaret ettiğini belirterek, bunun hukuk güvenliği açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydetti.

Ersöz, dilekçede ayrıca Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına atıfla, sadece “etkin pişmanlık” ifadelerine dayanılarak verilen tutuklama kararının özgürlük hakkını ihlal ettiğini ifade ettiklerini aktardı.

Süreç Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak

İtirazın önce İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nde değerlendirildiğini, ardından 3 gün içinde nöbetçi Asliye Ceza Hakimliği’ne gönderileceğini belirten Ersöz, sürecin tamamlanmasının ardından kararı Anayasa Mahkemesi’ne tedbir talepli olarak taşıyacaklarını açıkladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirilen "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı gün Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

(EMK)

resul emrah şahan hüseyin ersöz İBB operasyonu
ilgili haberler
Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz: Ahmet Özer kararına atıf yapıldı
21 Temmuz 2025
/haber/resul-emrah-sahanin-tutukluluguna-itiraz-ahmet-ozer-kararina-atif-yapildi-309649
Resul Emrah Şahan'dan Cem Küçük'e dava
26 Haziran 2025
/haber/resul-emrah-sahan-dan-cem-kucuk-e-dava-308836
“PKK’NIN FESHİYLE SUÇLAMANIN TEMELİ KALMADI”
Resul Emrah Şahan için tahliye talebi
12 Haziran 2025
/haber/resul-emrah-sahan-icin-tahliye-talebi-308310
