Resul Emrah Şahan'ın mesajı

Sevgili Hrant Dink, hiç tanımadığım abim,

Değerli Rakel Hanım ve Dink ailesi, vefa ve mücadele ruhuyla bir araya gelen arkadaşlar, dostlar,

Sevgili Şişli halkı,

Size Silivri'deki hücremden yazıyorum. Ama sanmayın ki yanınızda değilim. Oradayım. Sebat Apartmanı'nın tam önündeyim. Abimin düştüğü yerdeyim.

Her yıl öfkeye, düşmanlığa, ölüme ve savaşa inat; kardeşlik duygularıyla bir araya gelen siz değerli dostlarla birlikteyim.

Siz de bugün burada benimle berabersiniz.

Şişli'nin demokrasiye ve birlikte yaşama dair verdiği mücadelenin bu durağında; desteğinizi, dayanışmanızı hissediyorum. Sesinizi duyuyorum. Hep birlikte, Hrant'in izinde, adaletin peşindeyiz.

Birimiz tutsak olunca hepimizin ruhu incinir. Birimiz düştüğünde hepimiz yaralanırız. Ama ne tutsaklıkla, ne kurşunla kardeşliğimizi öldürebildiler.

Söz veriyorum: Seneye yanınıza geleceğim.

Hep birlikte hasret ve kavuşma türküleri söyleyeceğiz.

Hepinize selam olsun.

Resul Emrah Şahan

Şişli Belediye Başkanı

Silivri Cezaevi

