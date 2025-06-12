Resul Emrah Şahan için tahliye talebi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatları, tutukluluk halinin hem hukuka hem de insan haklarına aykırı olduğunu belirterek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tahliye başvurusunda bulundu. Avukatlar Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını ve tutukluluğun "cezalandırma amacı taşıdığını" savundu.

Tahliye dilekçesinde, PKK/KCK’nin 12 Mayıs 2025'te örgütsel faaliyetlerine son verdiği bilgisine yer verilerek, “Örgütün hukuki ve fiilî varlığının sona erdiği” vurgulandı. Avukatlar bu durumun, suçlamanın temelini ortadan kaldırdığı görüşünü dile getirdi:

“Mevcut olmayan bir örgüte yardım edildiği iddiasıyla tutuklamanın devamı, yargılamanın amacının maddi gerçeği ortaya çıkarmak değil, salt cezalandırmak olduğunu gösterir.”

Şahan’ın avukatları, daha önceki tutukluluk incelemeleri sırasında müdafilerin bilgilendirilmediğini ve bu nedenle savunma haklarının ihlal edildiğini öne sürdü. Dilekçede, bu durumun açıkça hukuka aykırı olduğu belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

“Tutukluluk incelemelerine dair duruşmalardan haberdar edilmedik. Bu durum, hem Ceza Muhakemesi Kanunu’na hem de Anayasa Mahkemesi içtihatlarına aykırıdır.”

“Kuvvetli şüphe yok, deliller yetersiz”

Avukatlar, Şahan’a yöneltilen “terör örgütüne yardım” suçlamasının dayanağının zayıf ve soyut olduğunu vurguladı. Tutuklama kararında yer alan iddiaların “afaki ve sübjektif” nitelikte olduğu savunularak, şu değerlendirme yapıldı:

“Soruşturma dosyasında yer alan iddialar kuvvetli suç şüphesini destekleyecek nitelikte somut deliller içermemektedir. Özellikle bazı kişilerle iletişim kurulmuş olması, bu suçun unsurlarını oluşturmaz.”

“Kent Uzlaşısı ve Türkiye İttifakı kriminalize ediliyor”

Savcılığın dosyada “Kent Uzlaşısı”na ve CHP’nin “Türkiye İttifakı” politikasına yönelik değerlendirmeleri de dilekçede eleştirildi. Bu politikaların bir örgütsel yapı ile ilişkilendirilmesinin dayanaksız olduğu belirtildi:

“Seçim işbirliğinin, PKK/KCK’nın talimatıyla gerçekleştiği iddiası hem delilsizdir hem de siyasi bir duruşu kriminalize etme çabasıdır.”

Dilekçede, Şahan’ın dosyadaki diğer şüpheli Azad Barış’la yaptığı telefon görüşmelerine de değinildi. HTS kayıtlarında yer alan 17 görüşmenin toplam süresinin 710 saniye olduğu, bu sürenin ortalama 40 saniyeyi bile bulmadığı aktarıldı:

“Bu kısa, içeriksiz ve yıllar öncesine ait telefon görüşmeleri üzerinden suç isnadı oluşturulamaz.”

Son olarak, avukatlar Şahan’ın tutukluluk halinin hiçbir hukuki temele dayanmadığını belirtti ve tahliyesinin adli kontrol şartıyla mümkün olduğunu dile getirdi:

“CMK m.109/3 kapsamında adli kontrol tedbirleri uygulanarak ya da bu tedbirlere dahi gerek duyulmaksızın tahliyesine karar verilmelidir.”

"Seçme ve Seçilme Hakkı yönüyle önemli bir adım olur"

Avukat Hüseyin Ersöz de sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın (@REmrahSahann) görevden uzaklaştırılması ve Şişli Belediyesi’ne kayyım atanması idari işlemleri hakkında İdare Mahkemesi’ne açtığımız iptal davasında, yürütmeyi durdurma talebimiz hakkında karar verildi. Bu davada, görevden uzaklaştırma kararı ile Şişli Belediyesi’ne kayyım atanması işlemlerinin dayanağı olan Belediye Kanunu’nun 45. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa aykırı olduğu da ifade edilmiş ve Somut Norm Denetimi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istenmişti. İdare Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirmede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ( @profdrahmetozer) taraf olduğu başka bir dosyada Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması sebebiyle, Hukuk Devleti’nin bir gereği olarak Anayasa Mahkemesi’nin yapacağı denetimin bekletici mesele yapılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi tarafından Belediye Kanunu’nun 45. maddesinin 2. fıkrası Anayasa’ya aykırı bulunur ve iptal edilirse, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınması ve Belediyeye kayyım atanması kararının da dayanaksız kalması sonucunu doğuracak. Anayasa Mahkemesi yapacağı Somut Norm Denetiminde, Belediye Kanunu’nun 45. maddesinin 2. fıkrasını iptal ederse, bu durum ülke genelinde uygulanan “antidemokratik” kayyım atamalarının da ortadan kalkmasını sağlayabilir. Şüphesiz ki bu durum hem demokrasimiz hem de Seçme ve Seçilme Hakkı yönüyle önemli bir adım olur.”

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirilen "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı gün Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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(EMK)