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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 11:30 16 Temmuz 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 11:34 16 Temmuz 2026 11:34
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Tutuklu gazeteci Yıldız Tar için Almanya’daki LGBTİ+ örgütlerinden çağrı

“Yıldız Tar’ın derhal serbest bırakılmasını ve Türkiye’de LGBTQIA+ bireylere yönelik nefret politikalarının, baskıların ve sistematik insan hakları ihlallerinin sona ermesini talep ediyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tutuklu gazeteci Yıldız Tar için Almanya’daki LGBTİ+ örgütlerinden çağrı
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Almanya’daki LGBTİ+ örgütleri, NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da düzenlenen operasyonlar kapsamında 25 Haziran’da tutuklanan Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Yıldız Tar için açıklama yayımladı.

Örgütler, “Avrupa’daki demokratik kurumları, uluslararası kuruluşları, insan hakları mekanizmalarını ve siyasi karar alıcıları bu ihlaller karşısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz,” diyerek Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik baskıların son bulması için çağrı yaptı.

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“Dayanışmamız sınır tanımaz”

Kaos GL’de yer alan habere göre, Tar’ın tutuklanmasının gazeteciliğin ve insan hakları savunuculuğunun kriminalize edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan örgütler, şöyle dedi:

“Türkiye’de LGBTQIA+ bireylere yönelik baskılar hem kamusal hem de dijital alanlarda giderek derinleşiyor. Onur yürüyüşleri yasaklanıyor, barışçıl gösterilere polis şiddetiyle müdahale ediliyor, queer mekânlar hedef alınıyor, LGBTQIA+ örgütlerinin ve aktivistlerin sosyal medya hesapları engelleniyor. Güvenli iletişim ve sosyalleşme imkânı sağlayan uygulamalara erişim de kısıtlanıyor. Gazeteci, KAOS GL Genel Yayın Yönetmeni ve LGBTQIA+ hakları savunucusu Yıldız Tar’ın tutuklanması, gazeteciliğin ve insan hakları savunuculuğunun kriminalize edilmesinin son örneklerinden biridir.

“Yıldız Tar’ın derhal serbest bırakılmasını ve Türkiye’de LGBTQIA+ bireylere yönelik nefret politikalarının, baskıların ve sistematik insan hakları ihlallerinin sona ermesini talep ediyoruz. Avrupa’daki demokratik kurumları, uluslararası kuruluşları, insan hakları mekanizmalarını ve siyasi karar alıcıları bu ihlaller karşısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Dayanışmamız sınır tanımaz. LGBTQIA+ hakları, ifade özgürlüğü ve eşitlik herkes içindir.”

Tutuklu gazeteci ve LGBTİ+ hakları savunucusu Tar’ın mektup adresi:

Yıldız Tar Yıldız
Sincan Cezaevi F1 / B1 - 3/43

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
yıldız tar tutuklu gazeteciler NATO gözaltıları
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