Tuncer Bakırhan: Cumhuriyetin demokratikleşmesi ertelenemez

İstanbul’da düzenlenen “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı”nın birinci günü sona erdi.

Konferansa katılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bianet’e konuştu.

Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı’nın ilk günü sona erdi

Cumhuriyetin enerjisinin uzun yıllar inkâr ve ret politikalarına harcandığını söyleyen Bakırhan, “Türkiye deyim yerindeyse yüz yıldır yoruldu; hapse atmaktan, bastırmaktan, yok etmekten, asimile etmekten, katletmekten yoruldu” ifadelerini kullandı.

🔴Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı'nda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bianet editörü Nalin Öztekin'in sorularını yanıtladı.



🗣️"Türkiye deyim yerinde ise 100 Yıldır yoruldu

hapse atmaktan, bastırmaktan, yok etmekten, asimile etmekten, katletmekten.… pic.twitter.com/hIlHNV5tZC — bianet (@bianet_org) June 13, 2026

“İkinci yüzyılda yeni bir yol deneyebiliriz”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, geçmiş yüzyılda tekrar edilen politikaların dışında yeni bir yol denenebileceğini belirten Bakırhan, kimlik ve inanç haklarının tanınmasının önemine dikkat çekti.

Bakırhan, “Kürt’ün Kürt olmaktan kaynaklı kimliğinin tanınmasını kabul edebiliriz. Alevi’nin inancını, ibadet hakkını kabul edebiliriz. Müslüman olmayan halkların ve inançların haklarını kabul edebiliriz. Asimile olmaya yüz tutmuş dilleri özgürleştirebiliriz” dedi.

Anadilinde eğitim hakkına da vurgu yapan Bakırhan, insanların kendi dillerini öğrenmesini, eğitimini görmesini ve geliştirmesini sağlayacak adımların atılabileceğini söyledi.

Bu adımların atılması hâlinde bir yüzyıldır ülkenin enerjisini ve ekonomisini tüketen çatışma zeminlerinin ortadan kaldırılabileceğini belirten Bakırhan, “Bunları yaptığımız zaman isyanı da inkârı da, yüzyıldır ekonomi ve enerjiyi emen çatışmayı ve karşı kamplaşmaları ortadan kaldırabiliriz. O açıdan Cumhuriyetin demokratikleşmesi elzemdir, önemlidir ve ertelenemez” diye konuştu.

“Demokratik bir zemin inşa etmeye çalışıyoruz”

Bakırhan, Kürt siyasetinin bundan sonraki süreçte yeni bir parti, yeni bir örgütlenme biçimi ya da yeni bir siyaset tarzı olarak hangi eksenlerde şekilleneceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

Sürece uygun olarak politikalarımızı, söylemimizi, pratiğimizi, sözümüzü ve eylemimizi gözden geçiriyoruz; yeniden yapılandırıyoruz. Kendimizi yeniden yapılandırırken bir taraftan da Cumhuriyetin demokrasiyle buluşması için yeni bir hat, üçüncü yol dediğimiz yeni bir yol inşa etmeye çalışıyoruz. İnkâr edilenin, reddedilenin, hakkı hukuku kabul edilmeyenin, emekçinin, ezilenin, kadının, gencin; aslında demokrasi isteyen 86 milyonun üzerinde buluşacağı demokratik bir zemin inşa etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunlar zor ve mücadele gerektiren yollar. Partimiz bu konuda kararlıdır. Bugüne kadar baskılar karşısında nasıl kararlı bir şekilde bugünlere geldiyse, bundan sonra da çatışmasız bir ortamda herkesin yer aldığı daha kapsayıcı bir zemin; herkesin içinde kendi kimliğini bulduğu daha demokratik bir programla Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi adresinde tekrar görev alacağız, çalışacağız.

(NÖ/EB/VC)