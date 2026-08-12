İşten çıkartılan Ağaç AŞ işçileri: "104 gündür muhatap bulamıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ’de farklı tarihlerde işten çıkarılan işçiler, 30 Nisan’dan bu yana Saraçhane’de işe iade talebiyle eylemlerini sürdürüyor. İşçi ve sendika temsilcilerinin son açıklamalarına göre işten çıkarılanların sayısı yaklaşık 150’ye ulaştı.

1997’de kurulan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, kentteki yeşil alanların bakım ve düzenlenmesi, park, bahçe ve refüjlerin peyzaj çalışmaları ile bitki üretimi ve temini alanlarında faaliyet yürütüyor.

Direnişin 104. gününde (11 Ağustos) Saraçhane’de basın açıklaması yapan işçiler, sonuç alamamaları üzerine açlık grevine başladıklarını duyurdu.

bianet’e konuşan Ağaç AŞ direnişi sözcüsü Kezban Karlık, aylardır yaptıkları başvurulara rağmen işten çıkarılmaların gerekçesi ve işe iade talepleri konusunda somut bir yanıt alamadıklarını söyledi.

#Saraçhane | Güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten atılan @ibbagaciscileri, direnişlerinin 104. gününde açlık grevine başladı.



🗣️ İBB Ağaç A.Ş. Direniş Sözcüsü Kezban Karlık: "Kayyum yok evet ama muhatap da yok. Biz, bizlerin partisi tarafından çıkarıldık."



📹 Elanur… pic.twitter.com/zUvjjtm2lo — bianet (@bianet_org) August 12, 2026

Karlık, işsizliğin yarattığı ekonomik güçlüklerin giderek ağırlaştığını belirterek, İstanbul’daki kira, gıda, eğitim ve sağlık giderleri nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını anlattı.

Kamu ve özel sektör fark etmeksizin insanlar çok fazla geçim sıkıntısı yaşıyor. Biz işsiz kesim olarak bunu tabii ki çok daha yoğun hissediyoruz. Ama buradaki mücadelemize hiçbir şey engel değil.

“Beş yıl sonra güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten çıkarıldık”

Karlık, işten çıkarılan işçilerin önemli bir bölümünün 2021’de işe başladığını ve 2022’de de güvenlik soruşturmasından geçtiğini söyledi. Aradan yıllar geçtikten sonra aynı gerekçenin işten çıkarma nedeni olarak karşılarına çıktığını söyleyen Karlık, sözlerini şöyle sürdürdü:

2022'de yapılan ikinci güvenlik soruşturmasından da geçtikten sonra biz beş yılın ardından nedense bir anda güvenlik soruşturması bahanesiyle işlerimizden edildiğimizde çok şaşkındık. İlk bir ay neye uğradığımızı şaşırdık.

“Bize önce Valilik kararı denildi”

Karlık, işten çıkarılmalarının ardından Ağaç AŞ, İBB ve İstanbul Valiliği’ne başvurduklarını ancak kararın hangi makam tarafından ve hangi somut gerekçeyle alındığına ilişkin açık bir yanıt alamadıklarını anlattı

Bize ilk başta kararın Valilikten geldiği söylendi. Daha sonra Valiliğin yalnızca arşiv bilgilerini İBB’ye ilettiğini, işten çıkarma kararını ise İBB’nin aldığını öğrendik. Belediyeden birçok kez randevu talep ettik ancak yanıt alamadık. İBB Başkan Danışmanı ve İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Danışmanı Yiğit Oğuz Duman’la da görüşmek istedik ancak görüşemedik. 104 gündür direniyoruz. Şu ana kadar somut bir geri dönüş olmadı. Neden bir yetkilinin çıkıp ‘Siz şu sebeple işten çıkarıldınız’ demediğini biz de merak ediyoruz.

Karlık’ın aktardığına göre İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da işten çıkarmaları incelemek üzere bir komisyon kurulacağını söyledi ancak işçilere bugüne kadar komisyonun çalışmaları veya ulaştığı sonuçlarla ilgili bilgi verilmedi.

Birçok sendika ve kurumdan destek

Saraçhane’deki basın açıklamasına çeşitli emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de katılarak işçilere destek verdi.

Eylemde DİSK Birleşik Metal-İş, DİSK Nakliyat-İş, DİSK BTO-SEN, Dev Turizm-İş, Tez-Koop-İş, Umut-Sen, Yapı Yol-İş, Enerji-Sen, Emekli Meclisleri Sendikası ve Demokratik Emekliler Sendikası temsilcileri kısa konuşmalar yaptı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar’ın yanı sıra HDK İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Topbaş, işten çıkarılan İSTAÇ emekçisi Adem Tok ve Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Nursemin Yıldız da söz aldı.

“Artık söz değil, somut çözüm bekliyoruz” İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Kezban Karlık, 104 gün boyunca Ağaç AŞ ve İBB yöneticilerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileriyle de görüşmeye çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Karlık, yaşadıkları mağduriyeti Ağaç AŞ Genel Müdürü Banu Saraçlar, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu isimlere ilettiklerini belirterek, “Bugüne kadar yaptığımız başvuruların hiçbirine ilişkin somut bir adım atılmadı” dedi. İBB yönetimine ve YENİ Parti’ye seslenen Karlık, işçilerin artık açıklama ya da vaat değil, işe iadelerini sağlayacak somut bir adım beklediğini söyledi. Karlık, eylemlerinin 104. günü (11 Ağustos) itibarıyla açlık grevine başladıklarını açıkladı: Biz artık söz değil, somut bir irade ve çözüm bekliyoruz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Emeğimiz, onurumuz ve çocuklarımızın geleceği için bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da sürdüreceğiz. Bugün itibarıyla açlık grevine başlıyoruz. İşimize geri dönünceye ve uğradığımız haksızlık giderilinceye kadar açlık grevimiz ve kendi inisiyatifimizle gerçekleştireceğimiz eylemlerimiz devam edecektir.

(EÖ/HA)