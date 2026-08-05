MESEM’de istismar iddiası: Deliller dosyada, şüpheli yurt dışında

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı kapsamında bir fırında çalışan 15 yaşındaki çocuğun, işyeri sahibi tarafından yaklaşık dokuz ay boyunca cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi.

Çocuğun ailesinin Aralık 2025’te emniyet ve ilgili kamu kurumlarına başvurduğu, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ancak şüphelinin henüz gözaltına alınamadığı belirtildi. Aile ayrıca şikâyetin ardından tehdit edildiklerini ileri sürdü.

Olay, Eğitim-Sen’in açıklamalarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine de yansıdı. Çocuğun avukatı Sait Hikmet Barış, bianet’e yaptığı değerlendirmede soruşturmanın yürütülme biçimine, dosyadaki delillere, kamu kurumlarının sorumluluğuna ve şüphelinin yakalanması için yürütülen sürece ilişkin bilgi verdi.

MESEM nedir?

“Etkin bir arama yapılmadığını düşünüyorum”

Şüphelinin hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen gözaltına alınamamasını “güvenlik zaafiyeti” olarak değerlendiren Barış, şunları söyledi:

“Hakkında yakalama kararının bulunmasına rağmen gözaltına alınamamış olması ne yazık ki güvenlik zaafiyetidir. Zira şüphelinin olaydan sonra bir süre ülke sınırları içerisinde olmasına rağmen bulunamadığını biliyoruz.”

Soruşturma makamlarından şüphelinin arandığı yönünde bilgi aldıklarını aktaran Barış, yürütülen çalışmaların yeterli olmadığını düşündüğünü belirtti:

Soruşturma makamlarının bu konuya ilişkin gerekçesi yalnızca ‘arıyoruz’ olmuştur. Ancak etkin bir arama yapılmadığını, gerekli fiziki ve teknik takiplerin yapılmadığını düşünüyorum.

Dosyada hangi deliller bulunuyor?

Barış, dosyada şüphelinin eşinin ihbarının yanı sıra çocuğun ve ailesinin beyanlarının bulunduğunu söyledi:

“Dosyada şüphelinin eşinin ihbarı mevcut, küçüğün annesinin ve babasının şikâyeti ve küçüğün ifadesi mevcut. Yine küçüğe ait dış muayene raporları dosyaya gizlilik kararı verilmeden önce girmiş durumda.”

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Soruşturma dosyası hakkında daha sonra gizlilik kararı verildiğini belirten Barış, bu nedenle dosyaya sonradan eklenen bilgi ve belgelere erişemediklerini ifade etti.

Barış, şüphelinin eski eşine yönelik silahla tehdit iddiasıyla ayrıca bir dosya açılmış olması gerektiğini söyledi. Şüphelinin çocuk ve ailesine yönelik bu nitelikte bir eyleminin bulunmadığını belirten Barış, buna rağmen koruyucu tedbir talep ettiklerini kaydetti:

"Şüpheli hakkında eski eşine yönelik silahla tehdit suçlamasıyla dosya açılmış olması lazım, ancak müvekkillerime yönelik bu tarz bir fiili olmamıştır. Tarafımızca yine de küçük ve ailesine yönelik şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştır."

İlgili kurumlara denetim çağrısı

Çocuğun avukatları, MESEM öğrencisinin çalıştırıldığı işletme hakkında ilgili kamu kurumlarına yazılı bildirimde bulundu. Barış, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işletmenin bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine başvurduklarını söyledi.

MESEM uygulamasında çocukların korunmasına yönelik denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Barış, kurumların gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığını savundu:

MESEM uygulamasının işleyişi konusunda yaşadığımız olaydan anladığımız üzere çok sıkı tedbir ve önlemlerin alınması gerektiğini görüyoruz. Ancak bu tedbir ve önlemler konusunda da ilgili kurumlarda büyük zaafiyet olduğu ortada. Elbette ki bir ihmalin varlığı tartışmasız.

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“Soruşturmanın geldiği aşamayı tam olarak bilmiyoruz”

Dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle soruşturmanın güncel aşamasına ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını belirten Barış, savcılığın şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu kendilerine bildirdiğini söyledi:

“Soruşturmanın geldiği aşama konusunda tam olarak bilgi sahibi değiliz gizlilik kararı sebebiyle. Ancak şüpheli hakkında bir yakalama kararı olduğunu savcılık bize bildirdi.”

Savcılıkla yaptıkları görüşmelerde kendilerine şüphelinin aranmaya devam ettiği bilgisinin verildiğini aktaran Barış, şöyle konuştu:

“Yaptığımız görüşmelerde kendilerinin de baskı altında olduğu ve şüpheliyi bulmak için sürekli araştırma yapıldığı bilgisi tarafımıza verilmiştir.”

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Barış, soruşturma açısından önemli olduğunu değerlendirdikleri delillerin koruma altında bulunduğunu, şüphelinin eski eşinin açtığı boşanma davasında da ses kayıtlarının yer aldığını söyledi:

“Bu aşamada önemli delillerin birçoğu koruma altında. Şüphelinin eski eşi tarafından açılan boşanma davası içerisinde de ses kayıtları mevcut.”

Çocuğun muayene bulgularına da değinen Barış, “Zaten hâlihazırda küçüğün muayenesinde istismar konusunda şüphe bulunmamaktadır” dedi.

Şüphelinin Yunanistan’da olduğu bilgisi

Barış, şüphelinin yurt dışında bulunduğuna ilişkin bilgi edindiklerini açıkladı:

“Bu aşamada şüphelinin yurt dışında, Yunanistan’da olduğu bilgisine ulaştık.”

Şüphelinin Türkiye’ye iade edilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiklerini belirten Barış, bundan sonraki hukuki sürece ilişkin şunları söyledi:

“Bu konuyla alakalı savcılıktan şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde Yunanistan tarafından iadesini sağlamaya çalışacağız.”

(NÖ)