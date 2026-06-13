‘Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı’ başladı

İstanbul’da iki gün sürecek “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı”, Cem Karaca Kültür Merkezi’nde başladı.

29 aydın ve yazarın çağrısıyla düzenlenen konferans, siyaset, sivil toplum ve kültür-sanat alanlarından çok sayıda ismi bir araya getiriyor.

Konferansta, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokratikleşme, Kürt sorunu, kadınların ve farklı kimliklerin yurttaşlık deneyimi ile katılımcı demokrasi başlıkları tartışılacak.

Memlekete yol aramak: “Cumhuriyet’in Demokratik Dönüşümü” Konferansı

Açılış konuşmalarını Gültan Kışanak ve Rıza Türmen’in yaptığı konferansa yazar Burhan Sönmez de “Geleceğe Pencere Açmak” başlıklı bir video-mesaj gönderdi.

Di “Konferansa Veguherîna Demokratîk a Komarê” de Gultan Kişanak diaxive.



🎥 @arenyldrm pic.twitter.com/yhkrsw5eKY — bianet Kurdî (@bianet_kurdi) June 13, 2026

“Yeni Yüzyıla Demokratik Çağrı” metninin paylaşılmasıyla sona erecek konferansın programı şöyle:

13 Haziran Programı 1. Oturum: Cumhuriyetin kurucu hikayesi, imkanlar ve dışarıda bırakılanlar (10.50-12.00) Moderatör: Levent Köker Erdoğan Aydın – Demokratik Bir Cumhuriyet Mümkün müydü?

Hülya Osmanağaoğlu – Cumhuriyet: Burjuva Devrim, Sınıflar Mücadelesi ve Feminist Hareket

Namık Kemal Dinç – Yüzyıllık Çıkmaz: İhya ile İmha Arasında Kürtler

Pakrat Estukyan – Geleceğin İnşasında Geçmişin Düşündürdükleri 2. Oturum: Yüz yıllık yalnızlık – milliyetçilik, hafıza ve toplumsal kutuplaşma (12.10-13.20) Moderatör: Fatma Bostan Ünsal Bekir Ağırdır – Birbirimizi Duymadan Birlikte Yaşayabilir miyiz?

Ferhat Kentel – Aynı Geçmişte Ayrı Dünyalarda

Noémi Lévy-Aksu – Geçmişle Yüzleşememek

Serhun Al – Kapsayıcı vatandaşlık ve ulusal kimlik arayışları 3. Oturum: Kürt meselesi – yüz yıllık meselenin yeni yüzyılı (14.15-15.45) Moderatör: Doğu Ergil Ali Bayramoğlu – Kürt Sorunu, Yeni Devir, Yeni Dengeler

Abbas Vali – Devlet güvenliği ve demokratikleşme

Feyza Akınerdem – Birlikte yaşamanın yeni anlatıları

Mesut Yeğen – Herkes için Cumhuriyet, herkese demokrasi

Veysi Aktaş – Demokratik entegrasyon ve ortak yaşam Panel-Forum 1: Kimin Cumhuriyeti, nasıl bir gelecek? (16.00-17.15) Moderatör: Nuray Türkmen İrfan Çağatay – Lazların deneyimi ve demokratik yurttaşlık

Ali Duran Topuz – Hegemonik restorasyon tartışması

Hüda Kaya – Onarıcı cumhuriyet arayışı

Levent Ayaşlıoğlu – Mültecilik ve hak siyaseti

İhsan Eliaçık – Birlikte yaşam mümkün mü? 14 Haziran Programı 4. Oturum: Toplumdan devlete demokratikleşme imkânları (10.00-11.10) Moderatör: Akın Birdal Şükrü Aslan – Çoğul sosyolojik dokunun baskılanması

Ruşen Seydaoğlu – Kadınların kurucu rolü

Mehmet Bekaroğlu – Milliyetçilik, vatanseverlik ve yurttaşlık

Özgür Erol – Kürtler ve hukuksal dönüşüm 5. Oturum: Demokrasinin ve barışın toplumsallaşması (11.20-12.30) Moderatör: Şebnem Korur Fincancı Ahmet Faruk Ünsal – Barış deneyimleri ve toplumsal süreçler

Yüksel Genç – Güvensizleştirme politikaları ve demokrasi

Cemal Salman – Aleviler ve ikinci yüzyıl

Vahap Coşkun – Toplumsal mutabakat ve demokratikleşme 6. Oturum: Aynı göğün altında – dayanışma ve katılımcı demokrasi (13.20-14.45) Moderatör: Çilem Küçükkeleş Ahmet Türk – Yerelden demokratik cumhuriyete

Arif Ali Cangı – Ekolojik demokratik cumhuriyet

Zülfiyet Yılmaz – Yerel katılım ve hukuk sınırları

Bahadır Özgür – Emek ve ekoloji eksenli yeni örgütlenme

Cuma Çiçek – Eko-bölgeler ve ademi merkeziyet Panel-Forum 2: Kimin Cumhuriyeti, nasıl bir gelecek? (15.00-16.15) Moderatör: Kuban Kural Neslihan Acar – İşçiler ve yurttaşlık

Yıldız Tar – LGBTİ+ yurttaşlık tartışmaları

Diba Keskin – Dindar kadınlar ve demokrasi

Ayşe Gül Altınay – Barış inşasında dayanışma

Mehmet Uğur Korkmaz – Gençlik ve gelecek tahayyülü

(TY)