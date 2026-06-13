‘Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı’ başladı
İstanbul’da iki gün sürecek “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı”, Cem Karaca Kültür Merkezi’nde başladı.
29 aydın ve yazarın çağrısıyla düzenlenen konferans, siyaset, sivil toplum ve kültür-sanat alanlarından çok sayıda ismi bir araya getiriyor.
Konferansta, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokratikleşme, Kürt sorunu, kadınların ve farklı kimliklerin yurttaşlık deneyimi ile katılımcı demokrasi başlıkları tartışılacak.
Memlekete yol aramak: “Cumhuriyet’in Demokratik Dönüşümü” Konferansı
Açılış konuşmalarını Gültan Kışanak ve Rıza Türmen’in yaptığı konferansa yazar Burhan Sönmez de “Geleceğe Pencere Açmak” başlıklı bir video-mesaj gönderdi.
Di “Konferansa Veguherîna Demokratîk a Komarê” de Gultan Kişanak diaxive.— bianet Kurdî (@bianet_kurdi) June 13, 2026
🎥 @arenyldrm pic.twitter.com/yhkrsw5eKY
“Yeni Yüzyıla Demokratik Çağrı” metninin paylaşılmasıyla sona erecek konferansın programı şöyle:
13 Haziran Programı
1. Oturum: Cumhuriyetin kurucu hikayesi, imkanlar ve dışarıda bırakılanlar (10.50-12.00)
Moderatör: Levent Köker
- Erdoğan Aydın – Demokratik Bir Cumhuriyet Mümkün müydü?
- Hülya Osmanağaoğlu – Cumhuriyet: Burjuva Devrim, Sınıflar Mücadelesi ve Feminist Hareket
- Namık Kemal Dinç – Yüzyıllık Çıkmaz: İhya ile İmha Arasında Kürtler
- Pakrat Estukyan – Geleceğin İnşasında Geçmişin Düşündürdükleri
2. Oturum: Yüz yıllık yalnızlık – milliyetçilik, hafıza ve toplumsal kutuplaşma (12.10-13.20)
Moderatör: Fatma Bostan Ünsal
- Bekir Ağırdır – Birbirimizi Duymadan Birlikte Yaşayabilir miyiz?
- Ferhat Kentel – Aynı Geçmişte Ayrı Dünyalarda
- Noémi Lévy-Aksu – Geçmişle Yüzleşememek
- Serhun Al – Kapsayıcı vatandaşlık ve ulusal kimlik arayışları
3. Oturum: Kürt meselesi – yüz yıllık meselenin yeni yüzyılı (14.15-15.45)
Moderatör: Doğu Ergil
- Ali Bayramoğlu – Kürt Sorunu, Yeni Devir, Yeni Dengeler
- Abbas Vali – Devlet güvenliği ve demokratikleşme
- Feyza Akınerdem – Birlikte yaşamanın yeni anlatıları
- Mesut Yeğen – Herkes için Cumhuriyet, herkese demokrasi
- Veysi Aktaş – Demokratik entegrasyon ve ortak yaşam
Panel-Forum 1: Kimin Cumhuriyeti, nasıl bir gelecek? (16.00-17.15)
Moderatör: Nuray Türkmen
- İrfan Çağatay – Lazların deneyimi ve demokratik yurttaşlık
- Ali Duran Topuz – Hegemonik restorasyon tartışması
- Hüda Kaya – Onarıcı cumhuriyet arayışı
- Levent Ayaşlıoğlu – Mültecilik ve hak siyaseti
- İhsan Eliaçık – Birlikte yaşam mümkün mü?
14 Haziran Programı
4. Oturum: Toplumdan devlete demokratikleşme imkânları (10.00-11.10)
Moderatör: Akın Birdal
- Şükrü Aslan – Çoğul sosyolojik dokunun baskılanması
- Ruşen Seydaoğlu – Kadınların kurucu rolü
- Mehmet Bekaroğlu – Milliyetçilik, vatanseverlik ve yurttaşlık
- Özgür Erol – Kürtler ve hukuksal dönüşüm
5. Oturum: Demokrasinin ve barışın toplumsallaşması (11.20-12.30)
Moderatör: Şebnem Korur Fincancı
- Ahmet Faruk Ünsal – Barış deneyimleri ve toplumsal süreçler
- Yüksel Genç – Güvensizleştirme politikaları ve demokrasi
- Cemal Salman – Aleviler ve ikinci yüzyıl
- Vahap Coşkun – Toplumsal mutabakat ve demokratikleşme
6. Oturum: Aynı göğün altında – dayanışma ve katılımcı demokrasi (13.20-14.45)
Moderatör: Çilem Küçükkeleş
- Ahmet Türk – Yerelden demokratik cumhuriyete
- Arif Ali Cangı – Ekolojik demokratik cumhuriyet
- Zülfiyet Yılmaz – Yerel katılım ve hukuk sınırları
- Bahadır Özgür – Emek ve ekoloji eksenli yeni örgütlenme
- Cuma Çiçek – Eko-bölgeler ve ademi merkeziyet
Panel-Forum 2: Kimin Cumhuriyeti, nasıl bir gelecek? (15.00-16.15)
Moderatör: Kuban Kural
- Neslihan Acar – İşçiler ve yurttaşlık
- Yıldız Tar – LGBTİ+ yurttaşlık tartışmaları
- Diba Keskin – Dindar kadınlar ve demokrasi
- Ayşe Gül Altınay – Barış inşasında dayanışma
- Mehmet Uğur Korkmaz – Gençlik ve gelecek tahayyülü
(TY)