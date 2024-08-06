Cezayirli kadın boksör Imane Khelif: İnsanlık onurum zedelendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda, 1 Ağustos’ta İtalyan boksör Angela Carini’ye karşı aldığı zaferden sonra çevrimiçi transfobik saldırıya maruz kalan Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, maruz kaldığı ayrımcı söylemlerin insanlık onurunu zedelediğini belirtti ve sporculara yapılan zorbalığın son bulmasını istedi.

Imane Khelif, kariyeri boyunca pek çok şampiyonada yarışsa da galibiyetinin ardından trans kadın olduğu iddiasıyla hedef gösterildi ve kadın kategorisinde yarışmasının "adaletsiz" olduğu öne sürülerek olimpiyattan diskalifiye edilmesi talep edildi.

Khelif, pazar günü SNTV’ye verdiği demeçte, olimpiyat deneyiminden bahsederek "Dünya genelindeki insanlara olimpiyat ilkelerine bağlı kalmaları, tüm sporculara zorbalık yapmaktan kaçınmaları için bir mesaj gönderiyorum. Zorbalık insanları yok edebilir, düşüncelerini ve ruhlarını öldürebilir,” dedi.

Paris'teki zaferleriyle Khelif ve Tayvanlı boksör Lin Yu-ting, Paris Oyunları'nın en tartışmalı isimlerinden oldu. İki kadın da ilk olimpiyat madalyalarını kazandı; ancak hakkındaki asılsız iddialar nedeniyle çevrimiçi tacize uğradılar.

Khelif, kariyerinin en önemli etkinliğinde, tüm bu zorluklara evinden uzakta maruz kaldığını söyleyerek “Haftada iki gün ailemle iletişim halindeyim. Onlar benim için endişeleniyor. Allah'ın izniyle, bu kriz bir altın madalya ile çözülecek," dedi.

Ayrımcı söylem ve hedef göstermeler, en başta, Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) hem Khelif'in hem de Lin'in geçen yılki dünya şampiyonasında “kadın” kategorisinde yarışmaları için uygunluk testlerini geçemediği iddialarından kaynaklanıyor.

“Bu mesele her kadının onurunu ilgilendiriyor”

Mental sağlığı için sosyal medyadan uzak durmaya çalıştığını belirten Khelif, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Buraya madalya için geldim ve madalya için yarışacağım. Kesinlikle gelişmek ve daha iyi olmak için yarışacağım, Allah'ın izniyle, her sporcu gibi gelişeceğim.

"Dürüst olmak gerekirse, sosyal medyayı takip etmiyorum. Olimpiyat Oyunları'nda, özellikle sosyal medyayı takip etmeyelim diye bir ruh sağlığı ekibi var. Bu mesele her kadının onurunu ve haysiyetini ilgilendiriyor. Arap halkı beni yıllardır tanıyor ve IBA da boks yaptığımı gördü. IBA bana haksızlık etti, adaletsiz davrandı; ancak yanımda Allah var."

Imane Khelif kimdir?