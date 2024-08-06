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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 16:12
3 dk Okuma

Cezayirli kadın boksör Imane Khelif: İnsanlık onurum zedelendi

Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki zaferinden sonra maruz kaldığı ayrımcılığın her kadının onurunu ve haysiyetini ilgilendirdiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cezayirli kadın boksör Imane Khelif: İnsanlık onurum zedelendi
Imane Khelif, 3 Ağustos'ta Macaristanlı rakibi Anna Luca Hamori'yi yendikten sonra, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda, 1 Ağustos’ta İtalyan boksör Angela Carini’ye karşı aldığı zaferden sonra çevrimiçi transfobik saldırıya maruz kalan Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, maruz kaldığı ayrımcı söylemlerin insanlık onurunu zedelediğini belirtti ve sporculara yapılan zorbalığın son bulmasını istedi.

Imane Khelif, kariyeri boyunca pek çok şampiyonada yarışsa da galibiyetinin ardından trans kadın olduğu iddiasıyla hedef gösterildi ve kadın kategorisinde yarışmasının "adaletsiz" olduğu öne sürülerek olimpiyattan diskalifiye edilmesi talep edildi. 

Khelif, pazar günü SNTV’ye verdiği demeçte, olimpiyat deneyiminden bahsederek "Dünya genelindeki insanlara olimpiyat ilkelerine bağlı kalmaları, tüm sporculara zorbalık yapmaktan kaçınmaları için bir mesaj gönderiyorum. Zorbalık insanları yok edebilir, düşüncelerini ve ruhlarını öldürebilir,” dedi.

Paris'teki zaferleriyle Khelif ve Tayvanlı boksör Lin Yu-ting, Paris Oyunları'nın en tartışmalı isimlerinden oldu. İki kadın da ilk olimpiyat madalyalarını kazandı; ancak hakkındaki asılsız iddialar nedeniyle çevrimiçi tacize uğradılar.

Khelif, kariyerinin en önemli etkinliğinde, tüm bu zorluklara evinden uzakta maruz kaldığını söyleyerek “Haftada iki gün ailemle iletişim halindeyim. Onlar benim için endişeleniyor. Allah'ın izniyle, bu kriz bir altın madalya ile çözülecek," dedi.

Ayrımcı söylem ve hedef göstermeler, en başta, Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) hem Khelif'in hem de Lin'in geçen yılki dünya şampiyonasında “kadın” kategorisinde yarışmaları için uygunluk testlerini geçemediği iddialarından kaynaklanıyor. 

“Bu mesele her kadının onurunu ilgilendiriyor”

Mental sağlığı için sosyal medyadan uzak durmaya çalıştığını belirten Khelif, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Buraya madalya için geldim ve madalya için yarışacağım. Kesinlikle gelişmek ve daha iyi olmak için yarışacağım, Allah'ın izniyle, her sporcu gibi gelişeceğim.

"Dürüst olmak gerekirse, sosyal medyayı takip etmiyorum. Olimpiyat Oyunları'nda, özellikle sosyal medyayı takip etmeyelim diye bir ruh sağlığı ekibi var. Bu mesele her kadının onurunu ve haysiyetini ilgilendiriyor. Arap halkı beni yıllardır tanıyor ve IBA da boks yaptığımı gördü. IBA bana haksızlık etti, adaletsiz davrandı; ancak yanımda Allah var."

Imane Khelif kimdir?
Imane Khelif kimdir?
2 Ağustos 2024

Carini'den özür

Khelif, olimpiyat macerasına geçen perşembe günü İtalyan boksör Angela Carini'ye karşı aldığı zaferle başladı. Carini, aldığı ilk yumruktan sonra, 46. saniyede karşılaşmayı terk etti. Carini’nin yenilgisi ve sonrasındaki tutumu, Khelif hakkındaki tartışmaları daha da artırdı.

Khelif'in maruz kaldığı saldırıdan rakibi için de üzgün olduğunu vurgulayan Carini, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse bu karara saygı duyarım. Bunu yapmayı amaçlamamıştım. Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım," dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Khelif ve Lin'in olimpiyatlara katılmaya uygun olduklarını defalarca açıkladı. 

Khelif'in Paris'teki bir sonraki maçı, bugün Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e karşı. Khelif tekrar kazanırsa, cuma günü altın madalya için mücadele edecek. (TY)

SahNe Projesi’nden uyarı: Paris 2024 Olimpiyatları’nda transfobi ve ırkçılığın kesişimi
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