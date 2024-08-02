SahNe Projesi’nden uyarı: Paris 2024 Olimpiyatları’nda transfobi ve ırkçılığın kesişimi

Türkiye Avrupa Vakfı, SahNe (Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi) projesi, Cezayirli kadın boksör Imane Khelif'e yönelik transfobik saldırıyla ilgili uyarıda bulundu.

SahNe Projesi, Khelif’in maruz kaldığı transfobinin Cezayirli olduğu için ırkçılık aksıyla da kesiştiğini ve bununla ilgili de sosyal medyada paylaşım yapıldığını belirtti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına Cezayir adına katılan boksör İmane Khalif ve İtalyan milli sporcusu Angela Carini’nin karşılaştığı ve 46 saniye süren müsabaka sonrası ulusal ve uluslararası sosyal medya mecraları son derece hızlı bir şekilde nefret söylemi ve sahte haber üretmeye başladı.

“Carini’nin 46. saniyede müsabakadan çekilmesi ve ardından yaptığı açıklamalar Khalif’i transfobik hesapların hedefi haline getirdi. İngilizcede transvestigation denen bu olay özellikle norm olarak kabul edilen vücut tiplerinin dışında kalan kişilerin trans olup olmadığını araştırdığını iddia eden kişiler tarafından transfobik/interseks-fobik söylemler üretmek amacı ile kullanılmaktadır.

Imane Khelif kimdir?

"Trans kadın değil"

“Kadın düşmanlığı, transfobi ve interseksfobinin bir arada bulunduğu X (Twitter) içerikleri, sansasyonalize edilmiş sahte haberleri de arttırmıştır. Boksör İmane Khalif trans değildir ve biyolojik erkek olarak doğmamıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu konu ile ilgili incelemede bulunmuştur ve Khalif'in müsabakalara katılmasında herhangi bir beis görülmemiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi buraya tıklayarak görebilirsiniz.

“Transfobi ile birleşen bir ırkçılık aksı olarak Khalif'in Cezayir doğumlu olması ve ‘Arapların kadın dövmesi’ teması etrafında yayılıma giren içerikler de mevcuttur.

“Özellikle İmane Khalif’in Türkiye adına Olimpiyat oyunlarına katılacak olan Busenaz Sürmenli’nin rakibi olma olasılığı sosyal medya mecralarında transfobik içerik üretimine sebep vermiş ve hatta Türkiye Boks Federasyonu’nun Khalif’in diskalifiye edilmesini talep etmesine kadar ilerlemiştir.”

SahNe Projesi, açıklamasını özellikle gazetecilerden ayrımcı anlatıları çoğaltmamasını talep ederek sonlandırdı. (TY)