Boksör Imane Khelif'in açtığı davada J.K. Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda çevrimiçi transfobik saldırıya maruz kalan Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, Fransız makamlarına sunduğu suç duyurusunda yazar J.K. Rowling ve iş insanı Elon Musk'ın kendisine yönelik “ağır siber taciz eylemleri” gerçekleştirdiğini belirtti.

Khelif'in Paris’teki avukatı Nabil Boudi, Variety'e yaptığı açıklamada, her iki ismin de cuma günü Paris savcılığı bünyesindeki çevrimiçi nefret karşıtı merkeze sunulan şikâyet dilekçesinde yer aldığını doğruladı. Boudi, müvekkiline yönelik saldırılar ise kadın düşmanı, ırkçı ve cinsiyetçi olarak tanımladı.

Dilekçede yer almasa da soruşturmanın bir parçası olan isimlerden biri de ABD eski başkanı Donald Trump.

Bu isimlerden biri suçlu bulunursa, savcılık haklarında iki ila beş yıl hapis ve para cezası talep edilebilir.

Khelif’e yönelen saldırıların çoğu sosyal medya üzerinden, özellikle X/Twitter'da gerçekleşti ve saldırı, tanınmış figürlerin tartışmaya dahil olmasıyla daha da büyüdü. Fransız yasaları ünlü olmayan ve anonim isimlerle nefret gönderileri paylaşan kişiler de dahil olmak üzere savcılığın tüm kişilere karşı soruşturma başlatabilmesi için gerekli esnekliği sağlıyor.

Cezayirli kadın boksör Imane Khelif: İnsanlık onurum zedelendi

“Dava açıldı ve gerçekler ortada”

Rowling, 14,2 milyon takipçisine Khelif ve İtalyan boksör Angela Carini'nin yarışından sonra bir fotoğraf paylaşarak, Khelif'i "bir kadının kafasına yumruk atmanın keyfini çıkaran bir erkek" olmakla suçladı. Musk ise yüzücü Riley Gaines'in “erkeklerin kadın sporlarında yeri yok” şeklindeki bir paylaşımını yeniden paylaşarak, “kesinlikle” ifadesiyle onayladı.

Trump, Carini ile Khelif’in karşılaşmasından bir fotoğraf paylaşarak "Erkekleri kadın sporlarından uzak tutacağım!" dedi.

Avukat Boudi, "Savcılıktan talebimiz, yalnızca bu kişileri değil, gerekli gördüğü herkesi soruşturması. Eğer dava mahkemeye taşınırsa, yargılanacaklar," dedi.

Boudi ayrıca, dava Fransa'da açılmış olmasına rağmen "denizaşırı ülkelerdeki kişilerin de yargılanabileceklerini" belirtti ve çevrimiçi nefret söylemiyle mücadele eden savcılığın diğer ülkelerle karşılıklı hukuki yardım talebinde bulunma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Boudi'ye göre, Khelif'e yönelik ayrımcı söylemlerde bulunan tanınmış figürlerin özür dilemesi soruşturmayı etkilemeyecek: “Dava açıldı ve gerçekler ortada.”

Imane Khelif kimdir?