Boksör Imane Khelif'in açtığı davada J.K. Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda çevrimiçi transfobik saldırıya maruz kalan Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, Fransız makamlarına sunduğu suç duyurusunda yazar J.K. Rowling ve iş insanı Elon Musk'ın kendisine yönelik “ağır siber taciz eylemleri” gerçekleştirdiğini belirtti.
Khelif'in Paris’teki avukatı Nabil Boudi, Variety'e yaptığı açıklamada, her iki ismin de cuma günü Paris savcılığı bünyesindeki çevrimiçi nefret karşıtı merkeze sunulan şikâyet dilekçesinde yer aldığını doğruladı. Boudi, müvekkiline yönelik saldırılar ise kadın düşmanı, ırkçı ve cinsiyetçi olarak tanımladı.
Dilekçede yer almasa da soruşturmanın bir parçası olan isimlerden biri de ABD eski başkanı Donald Trump.
Bu isimlerden biri suçlu bulunursa, savcılık haklarında iki ila beş yıl hapis ve para cezası talep edilebilir.
Cezayirli kadın boksör Imane Khelif: İnsanlık onurum zedelendi
“Dava açıldı ve gerçekler ortada”
Rowling, 14,2 milyon takipçisine Khelif ve İtalyan boksör Angela Carini'nin yarışından sonra bir fotoğraf paylaşarak, Khelif'i "bir kadının kafasına yumruk atmanın keyfini çıkaran bir erkek" olmakla suçladı. Musk ise yüzücü Riley Gaines'in “erkeklerin kadın sporlarında yeri yok” şeklindeki bir paylaşımını yeniden paylaşarak, “kesinlikle” ifadesiyle onayladı.
Trump, Carini ile Khelif’in karşılaşmasından bir fotoğraf paylaşarak "Erkekleri kadın sporlarından uzak tutacağım!" dedi.
Avukat Boudi, "Savcılıktan talebimiz, yalnızca bu kişileri değil, gerekli gördüğü herkesi soruşturması. Eğer dava mahkemeye taşınırsa, yargılanacaklar," dedi.
Boudi ayrıca, dava Fransa'da açılmış olmasına rağmen "denizaşırı ülkelerdeki kişilerin de yargılanabileceklerini" belirtti ve çevrimiçi nefret söylemiyle mücadele eden savcılığın diğer ülkelerle karşılıklı hukuki yardım talebinde bulunma yetkisine sahip olduğunu söyledi.
Boudi'ye göre, Khelif'e yönelik ayrımcı söylemlerde bulunan tanınmış figürlerin özür dilemesi soruşturmayı etkilemeyecek: “Dava açıldı ve gerçekler ortada.”
Imane Khelif kimdir?
Çevrimiçi saldırılar
Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaştı, Carini müsabakanın 46. saniyesinde ringden çekildi ve bunun "hayatında yediği en sert yumruk" olduğunu söyledi. Müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Khelif, kariyeri boyunca pek çok şampiyonada yarışsa da galibiyetinin ardından trans kadın olduğu iddiasıyla sosyal medyada hedef gösterildi ve kadın kategorisinde yarışmasının "adaletsiz" olduğu öne sürüldü.
Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda "gerekli uygunluk kriterlerini" karşılayamadığı iddiasıyla transfobik saiklerle diskalifiye edilmesi ve müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunuldu. (TY)