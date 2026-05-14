HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 09:35 14 Mayıs 2026 09:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 09:44 14 Mayıs 2026 09:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Tayfun Kahraman: Silivri’de geçirdiğim 5. doğum günüm

Kahraman, "Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim. Ve bugün hâlâ tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği 5. doğum gününde yaptığı paylaşımda “Sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim” dedi.

Kahraman, AYM'nin hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmıyor. 

“Bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum” diyen Kahraman, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) aksi yöndeki kararlarına rağmen Gezi Davası'ndaki karar nedeniyle cezaevinde tutuklu Tayfun Kahraman, doğum gününe ilişkin açıklama yaptı.

"Beş yıl bir çocuğa verildiğinde aklı, hayalleri büyür"

Kahraman'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Bugün 45 yaşıma giriyorum ve bu, Silivri’de geçirdiğim 5. doğum günüm. İnsan gençliğinde her şeyi düşünüyormuş da hayatının en orta yerindeki yılları bir hücrede, yapayalnız geçireceğini hiç düşünmüyormuş. Beş yıl bir tohuma verildiğinde kök salar, toprağı değiştirir. Beş yıl bir çocuğa verildiğinde aklı, hayalleri büyür. Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim. Ve bugün hâlâ tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum. Adalete olan inancımla, destek ve dayanışmasını eksik etmeyen herkese sevgilerimle…”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gezi davası gezi davaları tayfun kahraman çiğdem mater Mine Özerden Osman Kavala
