Tayfun Kahraman’ın tahliyesi yine reddedildi

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Tayfun Kahraman'ın tahliyesi talebinin yine reddedildiğini açıkladı.

AYM'nin Tayfun Kahraman'ın tahliyesi kararını tanımayan yerel mahkeme kararına itiraz

"13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu içinde 2 satırda reddedildi" ifadelerine yer verilen açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkındaki kararlarına atıf yapıldı.

Meriç Kahraman'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Bugün 186. kez Vera ile birlikte Tayfun’u cam ardından 1 saat görmek için Silivri’ye gidiyorum.

Bugün diğer günlerden, önceki ziyaretlerimizden farklı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu içinde 2 satırda reddedildi.

Yıllardır tüm kamuoyuna Tayfun’un cebir ve şiddetle hiçbir alakasının olmadığını, masumiyetimizi anlattım, belgeledim.

Anayasa Mahkemesi de bu gerçeği hukuken doğruladı, belgeledi.

Ülkemizde, devletimizin varlığını, bekasını koruyan Anayasamız yürürlüktedir; Anayasa Mahkemesi’nin de esastan aldığı kararlar teknik ya da siyasi bir tartışmaya açık değildir.

Bugün gelinen aşamada ortaya çıkan vaziyet bizim ailemizin, Tayfun’un masumiyetinin çok ötesinde ülkemizdeki her bireyin anayasal güvenceleriyle ilgilidir.

Tüm samimiyetimizle hem yaşadıklarımız hem de ortaya çıkan vaziyetin nesnesi olmanın çok derin üzüntüsü içindeyiz

Dolayısıyla bugün itibariyle 44 aydır sürdürdüğüm haftalık iletişimimizi sonlandırıyorum.

Sözün bittiği yerde değiliz, söz bitmez.

Ancak bugünden sonra benim paylaşacaklarım olsa olsa sıradan bir ailenin fotoğraf albümü mahiyetinde olacaktır.

Bugünden sonraki ihtimallere dair söz hukukçuların, siyasilerindir.

Ocağımıza düşen bu yangını söndürmek için bizimle beraber su taşıyan herkese minnetle…

Allah kimseyi masumiyetini müdafaa etmek zorunda bırakmasın."

Avukatı açıklama yaptı

Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi de konuya ilişkin sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada "Müvekkil Tayfun Kahraman için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız itirazımız İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Gerekçe olarak da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararının 6216 SY kapsamında değerlendirildiği ve hukuka uygun bir karar verildiği şeklindedir. Dilekçemizde saymış olduğumuz hiçbir gerekçemiz cevaplanmadığı gibi hızlıca hukuka aykırı bir karar verilmiştir. Tekraren belirtmek gerekir ki Anayasa 153. maddesi "Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."hükmüne amirdir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasında hiçbir kişi ve kurumun takdir hakkı yoktur. Verilen bu kararlar apaçık şekilde devletin kurucu metni olan anayasanın apaçık ihlalidir. Bu aşama sonrasında tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak "vermiş olduğunuz karar yok sayılmakta sizin varlığınız tanınmamakta ve bu bizim için olduğu kadar sizin için de bir hak ihlalidir" diyeceğiz. Anayasa Mahkemesi kararına uymamak sadece müvekkil özelinde değil, her vatandaşın, hukukçunun, siyasinin anayasal güvencesini ihlal etmektedir. Umarım bu yanlıştan bir an önce sağduyulu yargı mensuplarımızca dönülür. Hukuk herkes ve her şey için lazım." dedi.

Ne olmuştu? AYM, 31 Temmuz 2025’te Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini hükmetmişti. Mahkeme, Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar vermişti. Kararın gerekçesini açıklayan Mahkeme, "Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı"ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetmişti. 6 Kasım 2025’te ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahraman hakkındaki yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki talepleri reddetti. Mahkeme kararında, "Anayasa Mahkemesi, hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'Yetki Gaspı'nda bulunmuştur" denildi. "Anayasayı ihlal suçu işlemektedir" Konuya ilişkin açıklama paylaşan TMMOB 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karara uyması gerektiğini ifade etmiş "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi kararına uymaması kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullanmıştı: "Anayasa Mahkemesi kararları diğer Mahkemeler de dahil olmak üzere herkes tarafından uyulması zorunlu ve bağlayıcı kararlardır. Yakın zamanda çokça şahit olduğumuz üzere Anayasa Mahkemesi kararlarına bir kez daha uyulmaması, bu durumun sıradanlaştırılmaya ve normalleştirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Ancak Anayasa hükümleri açıktır. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve bağlayıcıdır. Aksi davranışta bulunan kim olursa olsun Anayasa’yı ihlal suçu işlemektedir."

(AB)