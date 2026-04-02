YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 22:13 2 Nisan 2026 22:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 22:27 2 Nisan 2026 22:27
Okuma Okuma:  2 dakika

AYM, Tayfun Kahraman hakkında bir kez daha "ihlal var" dedi

Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın mahkum edildiği yargılamada adil yargılama ilkesinin ihlal edildiği ve Kahraman'ın tahliye edilmesi kararına rağmen yerel mahkeme karara uymadı. AYM bir kez daha üstelik bu kez oy birliği ile "ihlal" kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hapiste tutulan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) bir kez daha ihlal kararı verdi. AYM verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan bireysel başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

İki kere beraat kararı verildiği halde üçüncü kez açılan Gezi Parkı Davası'nda tutuklanan #TayfunKahraman geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Kahraman'ın yaptığı AYM başvurusu sağlığı ile ilgili yeterli rapor olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ancak daha sonra AYM, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı yargılamada adil yargılama ilkesinin ihlal edildiğine ve Kahraman'ın tahliye edilmesine karar verdi. Ancak mahkeme AYM'nin kararına uymadı. Kahraman'ın avukatlarının karara uyulmaması nedeniyle yaptığı başvuya ilişkin de AYM oy birliği ile ihlal kararı vermiş oldu.

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman kararı, Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Tayfun’un ikinci başvurusuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin oy birliği ile hak ihlali kararı verdiğini, bizler de sizler gibi basından öğrendik. Beklediğimiz bir karardı; mutluyuz, umutluyuz." sözleri ile karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kararın ardından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi bu kez bir kez daha, üstelik oy birliği ile hak ihlali kararı verdi. Tüm üyelere teşekkür ediyor, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz. Yani artık tartışma bitmiştir. Tayfun Kahraman bir an önce tahliye edilmelidir. Meriç eşine, Vera babasına, bu memleket dürüst bir evladına kavuşmalıdır. 
Türkiye bir Anayasa devletidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararı bir an evvel uygulanmalıdır!" sözlerine yer verdi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun kahraman
