AYM’nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Gezi hükümlüsü ve MS hastası Tayfun Kahraman, hastaneye sevk edildi.

Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"

Dr. Meriç Kahraman eşi Tayfun Kahraman'a dair son güncel bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. X'teki paylaşıma eşinin akut MS atağının tedavisi için Cerrahpaşa Hastanesi’ne naklini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Kahraman, Tayfun Kahraman’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması çağrısında da bulunan Meriç Kahraman, şöyle dedi:

“Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz."

Ne olmuştu? AYM Genel Kurulu, 31 Temmuz’da Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Kasım’da AYM verdiği karara rağmen Kahraman’ın yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçladı. “AYM, bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş; Anayasa ve kanunun emredici hükümlerine aykırı biçimde yetki gaspında bulunmuştur.” dedi. Bunun üzerine Kahraman 25 Kasım'da ceza infaz kurumu koşullarının MS hastalığının ilerlemesine ve hayati tehlike yaratmasına neden olduğunu belirterek AYM'ye ikinci başvuruyu yaptı.

