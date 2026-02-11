ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.02.2026 15:56 11 Şubat 2026 15:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.02.2026 16:01 11 Şubat 2026 16:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
*Tayfun Kahraman

AYM’nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Gezi hükümlüsü ve MS hastası Tayfun Kahraman, hastaneye sevk edildi.

Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"
Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"
5 Ocak 2026

Dr. Meriç Kahraman eşi Tayfun Kahraman'a dair son güncel bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. X'teki paylaşıma eşinin akut MS atağının tedavisi için Cerrahpaşa Hastanesi’ne naklini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Kahraman, Tayfun Kahraman’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması çağrısında da bulunan Meriç Kahraman, şöyle dedi:

“Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz."

Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"
Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"
5 Ocak 2026

Ne olmuştu?

AYM Genel Kurulu, 31 Temmuz’da Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Kasım’da AYM verdiği karara rağmen Kahraman’ın yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçladı. “AYM, bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş; Anayasa ve kanunun emredici hükümlerine aykırı biçimde yetki gaspında bulunmuştur.” dedi.

Bunun üzerine Kahraman 25 Kasım'da ceza infaz kurumu koşullarının MS hastalığının ilerlemesine ve hayati tehlike yaratmasına neden olduğunu belirterek AYM'ye ikinci başvuruyu yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun kahraman meriç kahraman hasta mahpuslar GEZİ DAVASI Gezi davası kararı
ilgili haberler
Düşüp başından yaralanan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
19 Ocak 2026
/haber/dusup-basindan-yaralanan-tayfun-kahraman-hastaneye-kaldirildi-315786
Bakan Tunç, MS hastası Tayfun Kahraman için "ATK başvurusu yok" dedi
8 Ocak 2026
/haber/bakan-tunc-ms-hastasi-tayfun-kahraman-icin-atk-basvurusu-yok-dedi-315369
MS atağı geçiren Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
2 Ocak 2026
/haber/ms-atagi-geciren-tayfun-kahraman-hastaneye-kaldirildi-315177
AYM, Tayfun Kahraman’ın “tedbiren tahliye” talebini reddetti
17 Aralık 2025
/haber/aym-tayfun-kahramanin-tedbiren-tahliye-talebini-reddetti-314622
Tayfun Kahraman’ın tahliyesi yine reddedildi
13 Kasım 2025
/haber/tayfun-kahramanin-tahliyesi-yine-reddedildi-313508
Özel’den "Tayfun Kahraman" tepkisi: Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor
6 Kasım 2025
/haber/ozelden-tayfun-kahraman-tepkisi-anayasasizlastirma-surecinde-bir-esik-atlaniyor-313279
İstanbul 13. Ağır Ceza, AYM’nin Tayfun Kahraman kararına uymadı
6 Kasım 2025
/haber/istanbul-13-agir-ceza-aymnin-tayfun-kahraman-kararina-uymadi-313278
AYM’nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesi: “Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok"
17 Ekim 2025
/haber/aymnin-tayfun-kahraman-kararinin-gerekcesi-eylemlerinin-siddet-olaylari-ile-illiyet-bagi-yok-312619
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
