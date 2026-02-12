ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 16:18 12 Şubat 2026 16:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 16:21 12 Şubat 2026 16:21
Okuma Okuma:  2 dakika

MS atağı geçiren Tayfun Kahraman yeniden cezaevinde

Meriç Kahraman, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması halinde eşinin hastaneye birlikte gidebileceğini ve doktorlarıyla durum değerlendirmesi yapabileceğini belirtti. Sürece tepki gösteren Kahraman, “Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MS atağı geçiren Tayfun Kahraman yeniden cezaevinde
Fotoğraf: Meriç Demir Kahraman/X

AYM’nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Gezi hükümlüsü ve MS hastası Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS (Multipl Skleroz) atağı nedeniyle dün Cerrahpaşa Hastanesi’ne gitti. Hastanede yalnızca manyetik rezonans (MR) görüntülemesi yapıldı. Kahraman, muayene olmadan yeniden cezaevine döndü.

Meriç Kahraman, sevk sırasında hastalığın seyrini değerlendirecek hekim muayenesinin gerçekleşmediğini açıkladı. Kahraman’ın tedavisini yürüten doktorlar hastanede bulunmasına rağmen görüşme yapılmadı. Yetkililer, Tayfun Kahraman’ı doktor muayenesi için kısa süre içinde yeniden Cerrahpaşa Hastanesi’ne götüreceklerini bildirdi.

AYM, Tayfun Kahraman’ın “tedbiren tahliye” talebini reddetti
AYM, Tayfun Kahraman’ın “tedbiren tahliye” talebini reddetti
17 Aralık 2025
Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"
Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"
5 Ocak 2026

Meriç Kahraman, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması halinde eşinin hastaneye birlikte gidebileceğini ve doktorlarıyla durum değerlendirmesi yapabileceğini belirtti. Sürece tepki gösteren Kahraman, “Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

AYM Genel Kurulu, 31 Temmuz’da Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Kasım’da AYM verdiği karara rağmen Kahraman’ın yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçladı. “AYM, bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş; Anayasa ve kanunun emredici hükümlerine aykırı biçimde yetki gaspında bulunmuştur.” dedi.

Bunun üzerine Kahraman 25 Kasım'da ceza infaz kurumu koşullarının MS hastalığının ilerlemesine ve hayati tehlike yaratmasına neden olduğunu belirterek AYM'ye ikinci başvuruyu yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun kahraman meriç kahraman GEZİ DAVASI gezi davası
ilgili haberler
Düşüp başından yaralanan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
19 Ocak 2026
/haber/dusup-basindan-yaralanan-tayfun-kahraman-hastaneye-kaldirildi-315786
Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"
5 Ocak 2026
/haber/tayfun-kahraman-in-tedavisi-suruyor-iyi-demeyi-cok-isterdim-315261
MS atağı geçiren Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
2 Ocak 2026
/haber/ms-atagi-geciren-tayfun-kahraman-hastaneye-kaldirildi-315177
AYM'nin Tayfun Kahraman'ın tahliyesi kararını tanımayan yerel mahkeme kararına itiraz
8 Kasım 2025
/haber/aym-nin-tayfun-kahraman-in-tahliyesi-kararini-tanimayan-yerel-mahkeme-kararina-itiraz-313345
Özel’den "Tayfun Kahraman" tepkisi: Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor
6 Kasım 2025
/haber/ozelden-tayfun-kahraman-tepkisi-anayasasizlastirma-surecinde-bir-esik-atlaniyor-313279
İstanbul 13. Ağır Ceza, AYM’nin Tayfun Kahraman kararına uymadı
6 Kasım 2025
/haber/istanbul-13-agir-ceza-aymnin-tayfun-kahraman-kararina-uymadi-313278
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Düşüp başından yaralanan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
19 Ocak 2026
/haber/dusup-basindan-yaralanan-tayfun-kahraman-hastaneye-kaldirildi-315786
Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"
5 Ocak 2026
/haber/tayfun-kahraman-in-tedavisi-suruyor-iyi-demeyi-cok-isterdim-315261
MS atağı geçiren Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
2 Ocak 2026
/haber/ms-atagi-geciren-tayfun-kahraman-hastaneye-kaldirildi-315177
AYM'nin Tayfun Kahraman'ın tahliyesi kararını tanımayan yerel mahkeme kararına itiraz
8 Kasım 2025
/haber/aym-nin-tayfun-kahraman-in-tahliyesi-kararini-tanimayan-yerel-mahkeme-kararina-itiraz-313345
Özel’den "Tayfun Kahraman" tepkisi: Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor
6 Kasım 2025
/haber/ozelden-tayfun-kahraman-tepkisi-anayasasizlastirma-surecinde-bir-esik-atlaniyor-313279
İstanbul 13. Ağır Ceza, AYM’nin Tayfun Kahraman kararına uymadı
6 Kasım 2025
/haber/istanbul-13-agir-ceza-aymnin-tayfun-kahraman-kararina-uymadi-313278
Sayfa Başına Git