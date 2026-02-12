MS atağı geçiren Tayfun Kahraman yeniden cezaevinde

AYM’nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Gezi hükümlüsü ve MS hastası Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS (Multipl Skleroz) atağı nedeniyle dün Cerrahpaşa Hastanesi’ne gitti. Hastanede yalnızca manyetik rezonans (MR) görüntülemesi yapıldı. Kahraman, muayene olmadan yeniden cezaevine döndü.

Meriç Kahraman, sevk sırasında hastalığın seyrini değerlendirecek hekim muayenesinin gerçekleşmediğini açıkladı. Kahraman’ın tedavisini yürüten doktorlar hastanede bulunmasına rağmen görüşme yapılmadı. Yetkililer, Tayfun Kahraman’ı doktor muayenesi için kısa süre içinde yeniden Cerrahpaşa Hastanesi’ne götüreceklerini bildirdi.

Meriç Kahraman, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması halinde eşinin hastaneye birlikte gidebileceğini ve doktorlarıyla durum değerlendirmesi yapabileceğini belirtti. Sürece tepki gösteren Kahraman, “Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz” dedi.

Ne olmuştu? AYM Genel Kurulu, 31 Temmuz’da Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Kasım’da AYM verdiği karara rağmen Kahraman’ın yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçladı. “AYM, bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş; Anayasa ve kanunun emredici hükümlerine aykırı biçimde yetki gaspında bulunmuştur.” dedi. Bunun üzerine Kahraman 25 Kasım'da ceza infaz kurumu koşullarının MS hastalığının ilerlemesine ve hayati tehlike yaratmasına neden olduğunu belirterek AYM'ye ikinci başvuruyu yaptı.

