Özel’den "Tayfun Kahraman" tepkisi: Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de “Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi”nin açılışına katıldıktan sonra gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama ve tahliye talebini reddetmesine sert tepki gösterdi.

Özel, kararın “anayasanın yok sayılması” anlamına geldiğini savunarak “Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anayasasızlaştırma, kuralsızlaştırma, kurumsuzlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor. Herkes aklını başına alsın” dedi. AYM kararlarının Anayasa’nın 138 ve 153’üncü maddeleri gereğince tüm organlar için bağlayıcı olduğunu hatırlattı.

CHP lideri, AYM’nin hem adil yargılanma hakkı hem de sağlık yönünden ihlal tespiti yaptığını, buna rağmen ilk derece mahkemesinin karara uymadığını belirtti. Özel, “Bu vakitten sonra düzen tutmaz. Toplum sözleşmesini kişiye göre uygularsanız, mülkiyet ve yatırım güveni de sarsılır” dedi.

"13 Ağır Ceza Mahkemesi hakkında işlem yapılsın"

Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e çağrıda bulunarak hukuki düzenin korunması için sorumluluk üstlenmelerini istedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) “olağanüstü” toplanması gerektiğini söyleyen Özel, 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında işlem yapılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddialarını da yineleyen Özel, Gürlek’in Eti Maden’in Lüksemburg’daki iştiraki Etimine’de yönetim kurulu üyeliği yaptığını öne sürdü. Gürlek’in 2 Ekim’de başsavcılığa atandığını, Kasım 2024’te söz konusu şirkete yeniden görevlendirildiğini ve 10 ay boyunca hem savcılık maaşı hem de şirketten huzur hakkı aldığını iddia etti.

Özel, bunun Hakimler ve Savcılar Kanunu’na aykırı olduğunu savunarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “HSK’nın başkanısın; bu kadar açık aykırılığa nasıl susacaksın?” diye seslendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “Bugün o gündür” sözleriyle çağrıda bulunan Özel, HSK’nın toplanarak 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Akın Gürlek hakkında işlem yapmasını istedi.

CHP lideri, hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından başlatılan soruşturmalarla ilgili de konuştu. “İte köpeğe sahip çık” sözlerinin hedefinin Cumhurbaşkanı ya da savcılar değil, Dilek İmamoğlu ve ailesine hakaret edenler olduğunu belirtti ve “Ben ortaya söyledim; üstüne alan kendisine baksın” dedi.

(EMK)