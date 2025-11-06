ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 16:11
2 dk Okuma

Özel’den "Tayfun Kahraman" tepkisi: Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor

Özel, “İte köpeğe sahip çık” sözlerinin hedefinin Cumhurbaşkanı ya da savcılar değil, Dilek İmamoğlu ve ailesine hakaret edenler olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel’den "Tayfun Kahraman" tepkisi: Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de “Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi”nin açılışına katıldıktan sonra gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama ve tahliye talebini reddetmesine sert tepki gösterdi.

Özel, kararın “anayasanın yok sayılması” anlamına geldiğini savunarak “Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anayasasızlaştırma, kuralsızlaştırma, kurumsuzlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor. Herkes aklını başına alsın” dedi. AYM kararlarının Anayasa’nın 138 ve 153’üncü maddeleri gereğince tüm organlar için bağlayıcı olduğunu hatırlattı.

CHP lideri, AYM’nin hem adil yargılanma hakkı hem de sağlık yönünden ihlal tespiti yaptığını, buna rağmen ilk derece mahkemesinin karara uymadığını belirtti. Özel, “Bu vakitten sonra düzen tutmaz. Toplum sözleşmesini kişiye göre uygularsanız, mülkiyet ve yatırım güveni de sarsılır” dedi.

"13 Ağır Ceza Mahkemesi hakkında işlem yapılsın"

Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e çağrıda bulunarak hukuki düzenin korunması için sorumluluk üstlenmelerini istedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) “olağanüstü” toplanması gerektiğini söyleyen Özel, 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında işlem yapılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddialarını da yineleyen Özel, Gürlek’in Eti Maden’in Lüksemburg’daki iştiraki Etimine’de yönetim kurulu üyeliği yaptığını öne sürdü. Gürlek’in 2 Ekim’de başsavcılığa atandığını, Kasım 2024’te söz konusu şirkete yeniden görevlendirildiğini ve 10 ay boyunca hem savcılık maaşı hem de şirketten huzur hakkı aldığını iddia etti.

Özel, bunun Hakimler ve Savcılar Kanunu’na aykırı olduğunu savunarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “HSK’nın başkanısın; bu kadar açık aykırılığa nasıl susacaksın?” diye seslendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “Bugün o gündür” sözleriyle çağrıda bulunan Özel, HSK’nın toplanarak 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Akın Gürlek hakkında işlem yapmasını istedi.

CHP lideri, hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından başlatılan soruşturmalarla ilgili de konuştu. “İte köpeğe sahip çık” sözlerinin hedefinin Cumhurbaşkanı ya da savcılar değil, Dilek İmamoğlu ve ailesine hakaret edenler olduğunu belirtti ve “Ben ortaya söyledim; üstüne alan kendisine baksın” dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza, AYM’nin Tayfun Kahraman kararına uymadı
İstanbul 13. Ağır Ceza, AYM’nin Tayfun Kahraman kararına uymadı
6 Kasım 2025
Yavuz Oğhan: Murat Ongun’la temas mesleki; finansman iddiası gerçek dışı
Yavuz Oğhan: Murat Ongun’la temas mesleki; finansman iddiası gerçek dışı
6 Kasım 2025
Özgür Özel'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
Özgür Özel'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
6 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun kahraman özgür özel CHP
ilgili haberler
AYM’nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesi: “Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok"
17 Ekim 2025
/haber/aymnin-tayfun-kahraman-kararinin-gerekcesi-eylemlerinin-siddet-olaylari-ile-illiyet-bagi-yok-312619
TMMOB: Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları serbest bırakılsın
1 Ağustos 2025
/haber/tmmob-tayfun-kahraman-ve-gezi-tutuklulari-serbest-birakilsin-310063
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025
/haber/aymden-gezi-davasi-karari-tayfun-kahraman-yeniden-yargilanacak-310013
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
AYM’nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesi: “Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok"
17 Ekim 2025
/haber/aymnin-tayfun-kahraman-kararinin-gerekcesi-eylemlerinin-siddet-olaylari-ile-illiyet-bagi-yok-312619
TMMOB: Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları serbest bırakılsın
1 Ağustos 2025
/haber/tmmob-tayfun-kahraman-ve-gezi-tutuklulari-serbest-birakilsin-310063
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025
/haber/aymden-gezi-davasi-karari-tayfun-kahraman-yeniden-yargilanacak-310013
Sayfa Başına Git