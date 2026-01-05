Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"

Gezi davasında hapis cezası verilen ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen Tayfun Kahraman 2 Ocak'tan beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyor.

Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir Kahraman "Ailesi olarak önceliğimiz, Tayfun’un geçirdiği atağın kontrol altına alınması" dedi.

Meriç Demir Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere eşim Tayfun Kahraman, yaşadığı MS atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Bugün kendisini hastanede ziyaret ettim. Öncelikle, bu süreçte gerekli hassasiyeti gösteren Adalet Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm devlet kurum ve yetkililerine, hastane yönetimine ve tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyorum.

Takdir edersiniz ki Tayfun’un durumunu merak eden herkesi tek tek bilgilendirmem mümkün olmuyor. Size, “Tayfun iyi durumda” diyebilmeyi çok isterdim.

Şu an Tayfun, geçirdiği akut MS atağının kontrol altına alınması için yüksek doz kortizon yükleme tedavisi görüyor. Ayrıca, hekimlerce 2016 yılından beri devam eden tedavi protokolünde de değişiklik kararı verildiğini öğrendim.

Ailesi olarak önceliğimiz, Tayfun’un geçirdiği atağın kontrol altına alınması.

Son derece kritik, hassas ve kendi içinde riskler barındıran bu süreçte, herkesten azami özen göstermesini rica ediyoruz.

Tayfun'un sağlık durumu ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirmeleri buradan kamuoyuyla paylaşacağım. Destekleri, duaları ve dayanışmaları için herkese çok teşekkür ediyoruz."