ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:52 5 Ocak 2026 15:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 16:02 5 Ocak 2026 16:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"

Meriç Demir Kahraman, eşi Tayfun Kahraman'ın devam eden tedavi sürecine ilişkin "Ailesi olarak önceliğimiz, Tayfun’un geçirdiği atağın kontrol altına alınması" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tayfun Kahraman'ın tedavisi sürüyor: "İyi demeyi çok isterdim"

Gezi davasında hapis cezası verilen ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen Tayfun Kahraman 2 Ocak'tan beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyor.

MS atağı geçiren Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
MS atağı geçiren Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
2 Ocak 2026

Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir Kahraman "Ailesi olarak önceliğimiz, Tayfun’un geçirdiği atağın kontrol altına alınması" dedi.

"İyi demeyi çok isterdim"

Meriç Demir Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere eşim Tayfun Kahraman, yaşadığı MS atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Bugün kendisini hastanede ziyaret ettim. Öncelikle, bu süreçte gerekli hassasiyeti gösteren Adalet Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm devlet kurum ve yetkililerine, hastane yönetimine ve tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyorum.

Takdir edersiniz ki Tayfun’un durumunu merak eden herkesi tek tek bilgilendirmem mümkün olmuyor. Size, “Tayfun iyi durumda” diyebilmeyi çok isterdim.

Şu an Tayfun, geçirdiği akut MS atağının kontrol altına alınması için yüksek doz kortizon yükleme tedavisi görüyor. Ayrıca, hekimlerce 2016 yılından beri devam eden tedavi protokolünde de değişiklik kararı verildiğini öğrendim.

Ailesi olarak önceliğimiz, Tayfun’un geçirdiği atağın kontrol altına alınması.

Son derece kritik, hassas ve kendi içinde riskler barındıran bu süreçte, herkesten azami özen göstermesini rica ediyoruz.

Tayfun'un sağlık durumu ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirmeleri buradan kamuoyuyla paylaşacağım. Destekleri, duaları ve dayanışmaları için herkese çok teşekkür ediyoruz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Meriç Demir Kahraman tayfun kahraman AYM Anayasa Mahkemesi ihlal kararı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git