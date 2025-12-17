ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:18 17 Aralık 2025 17:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.12.2025 17:29 17 Aralık 2025 17:29
Okuma Okuma:  2 dakika

AYM, Tayfun Kahraman’ın “tedbiren tahliye” talebini reddetti

AYM, hak ihlali kararına rağmen yeniden yargılama yapılmayan Tayfun Kahraman’ın sağlık gerekçeli “tedbiren tahliye” talebini reddetti. Dosyada “ciddi tehlike”yi gösteren sağlık raporu bulunmadığını belirten AYM, Kahraman’ın sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sürekli izlenmesi gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AYM, Tayfun Kahraman’ın “tedbiren tahliye” talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), hak ihlali kararına rağmen yeniden yargılama yapılmayan ve tahliye edilmeyen Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın ikinci başvurusunu görüştü.

Yüksek mahkeme, MS hastası Kahraman'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi için tedbir kararı verilmesi talebini reddetti. Ancak sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sürekli takibe alınması yönünde karar verdi.

AYM kararına gerekçe olarak, dosyada cezaevi koşullarının Kahraman‘ın sağlığı açısından “ciddi tehlike” yarattığını gösteren bir sağlık raporunun bulunmamasını gösterdi. Ayrıca tedaviye erişimde güçlük yaşandığına dair bilgi sunulmadığını kaydetti.

“Tedbir” kararı verilebilmesi için temel haklara yönelik gerçek ve yakın bir riskin ortaya konulması gerektiğini belirten AYM; başvuru dosyasında bu eşiğin karşılanmadığını söyledi:

Başvuru dosyasında başvurucunun ceza infaz kurumu koşullarında tutulmasının sağlığı açısından tehlike oluşturduğuna dair herhangi bir sağlık raporu bulunmadığı gibi başvurucunun tedavi imkânlarından faydalanmakta zorluk yaşadığına ilişkin bilgi de bulunmamaktadır. Ayrıca başvurucu Kurumun koşullarının sağlık durumu için elverişsiz olduğu ileri sürse de sözünü ettiği koşullar hakkında bilgi vermemiştir.

Kaldı ki başvuru evrakından gerektiği durumlarda başvurucunun gerekli tıbbi yardıma erişme imkânına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurucunun temel haklarına yönelik ihlal veya ceza infaz kurumunda tutulmaya devam edilmesi nedeniyle telafisi mümkün olmayan önemli zararlara uğrama konusunda gerçek ve yakın bir riskle karşı karşıya kalabileceği değerlendirilmemiştir.

Ceza infaz kurumlarında tutulan bir hükümlü veya tutuklunun içinde bulunduğu şartların insan onuruna yakışır bir şekilde olmasını da koruma altına almaktadır. İnfazın yöntemi ve infaz sürecindeki davranışların, mahkûmları özgürlükten mahrum kalmanın doğal sonucu olan kaçınılmaz elem seviyesinden daha fazla sıkıntılı veya eziyetli bir duruma sokmaması gerekir.

Ceza infaz kurumlarında tutulmanın pratik gerekleri çerçevesinde mahkûmların sağlık ve esenlikleri gibi hususların yeterli bir şekilde güvence altına alınması ve gerekli tıbbi yardımın sağlanması da insan onuruna yakışır koşulların sağlanması için gereklidir. Sürekli takip edilmesi gereken kronik bir hastalığının bulunduğu dikkate alındığında yaşamı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için başvurucunun sağlık durumunun takip edilmesi ve gereken tıbbi teşhis, tetkik ve tedavi olanaklarından faydalanması konusunda tedbir kararı verilmesi gerekir.”

Ne olmuştu?

AYM Genel Kurulu, 31 Temmuz’da Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Kasım’da AYM verdiği karara rağmen Kahraman’ın yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme kararında AYM’yi “yetki gaspı” ile suçladı. “AYM, bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş; Anayasa ve kanunun emredici hükümlerine aykırı biçimde yetki gaspında bulunmuştur.” dedi.

Bunun üzerine Kahraman 25 Kasım'da ceza infaz kurumu koşullarının MS hastalığının ilerlemesine ve hayati tehlike yaratmasına neden olduğunu belirterek AYM'ye ikinci başvuruyu yaptı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
AYM tayfun kahraman
ilgili haberler
Tayfun Kahraman hapishaneden yazdı: "Adaleti Beklerken: Deprem, Siyaset, Kent"
8 Haziran 2023
/haber/tayfun-kahraman-hapishaneden-yazdi-adaleti-beklerken-deprem-siyaset-kent-280030
AYM’nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesi: “Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok"
17 Ekim 2025
/haber/aymnin-tayfun-kahraman-kararinin-gerekcesi-eylemlerinin-siddet-olaylari-ile-illiyet-bagi-yok-312619
Özgür Çelik: Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
18 Haziran 2025
/haber/ozgur-celik-tayfun-kahraman-hastaneye-sevk-edildi-308557
Gezi mahpusu Tayfun Kahraman’a kötü muameleye tepki
30 Ağustos 2024
/haber/gezi-mahpusu-tayfun-kahramana-kotu-muameleye-tepki-299154
AYM'nin Tayfun Kahraman'ın tahliyesi kararını tanımayan yerel mahkeme kararına itiraz
8 Kasım 2025
/haber/aym-nin-tayfun-kahraman-in-tahliyesi-kararini-tanimayan-yerel-mahkeme-kararina-itiraz-313345
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025
/haber/aymden-gezi-davasi-karari-tayfun-kahraman-yeniden-yargilanacak-310013
Tayfun Kahraman’a 3 ay sonraya MR randevusu: Tedavi aksıyor
19 Haziran 2025
/haber/tayfun-kahramana-3-ay-sonraya-mr-randevusu-tedavi-aksiyor-308599
Özel’den "Tayfun Kahraman" tepkisi: Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor
6 Kasım 2025
/haber/ozelden-tayfun-kahraman-tepkisi-anayasasizlastirma-surecinde-bir-esik-atlaniyor-313279
Tayfun Kahraman: AYM’nin hukuksuzluğu düzelteceğine inanıyorum
27 Temmuz 2024
/haber/tayfun-kahraman-aymnin-hukuksuzlugu-duzeltecegine-inaniyorum-297895
Tayfun Kahraman, sağlık kontrolünde kötü muameleye maruz bırakıldı
29 Ağustos 2024
/haber/tayfun-kahraman-saglik-kontrolunde-kotu-muameleye-maruz-birakildi-299145
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tayfun Kahraman hapishaneden yazdı: "Adaleti Beklerken: Deprem, Siyaset, Kent"
8 Haziran 2023
/haber/tayfun-kahraman-hapishaneden-yazdi-adaleti-beklerken-deprem-siyaset-kent-280030
AYM’nin Tayfun Kahraman kararının gerekçesi: “Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok"
17 Ekim 2025
/haber/aymnin-tayfun-kahraman-kararinin-gerekcesi-eylemlerinin-siddet-olaylari-ile-illiyet-bagi-yok-312619
Özgür Çelik: Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
18 Haziran 2025
/haber/ozgur-celik-tayfun-kahraman-hastaneye-sevk-edildi-308557
Gezi mahpusu Tayfun Kahraman’a kötü muameleye tepki
30 Ağustos 2024
/haber/gezi-mahpusu-tayfun-kahramana-kotu-muameleye-tepki-299154
AYM'nin Tayfun Kahraman'ın tahliyesi kararını tanımayan yerel mahkeme kararına itiraz
8 Kasım 2025
/haber/aym-nin-tayfun-kahraman-in-tahliyesi-kararini-tanimayan-yerel-mahkeme-kararina-itiraz-313345
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025
/haber/aymden-gezi-davasi-karari-tayfun-kahraman-yeniden-yargilanacak-310013
Tayfun Kahraman’a 3 ay sonraya MR randevusu: Tedavi aksıyor
19 Haziran 2025
/haber/tayfun-kahramana-3-ay-sonraya-mr-randevusu-tedavi-aksiyor-308599
Özel’den "Tayfun Kahraman" tepkisi: Anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor
6 Kasım 2025
/haber/ozelden-tayfun-kahraman-tepkisi-anayasasizlastirma-surecinde-bir-esik-atlaniyor-313279
Tayfun Kahraman: AYM’nin hukuksuzluğu düzelteceğine inanıyorum
27 Temmuz 2024
/haber/tayfun-kahraman-aymnin-hukuksuzlugu-duzeltecegine-inaniyorum-297895
Tayfun Kahraman, sağlık kontrolünde kötü muameleye maruz bırakıldı
29 Ağustos 2024
/haber/tayfun-kahraman-saglik-kontrolunde-kotu-muameleye-maruz-birakildi-299145
Sayfa Başına Git