HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:20 2 Ocak 2026 17:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 17:26 2 Ocak 2026 17:26
Okuma Okuma:  2 dakika

MS atağı geçiren Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

Gezi davasından hapiste tutulan Tayfun Kahraman'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yatırıldığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

MS atağı geçiren Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

Gezi Davası’ndan 25 Nisan 2022’den beri yani 3 yıl 8 aydır hapiste bulunan Tayfun Kahraman, MS atağı (Multiple Skleroz) geçirdiği için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı.

T24'ten Murat Sabuncu'nun haberine göre, hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Hastane raporunda şöyle denildi:

"Tayfun Kahraman isimli hasta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği’nde 02.08.2005 tarihinden itibaren Multipl Skleroz tanısı ile takiplidir. Hastanın son muayenesinde sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptanması nedeniyle Multipl Skleroz atak ön tanısı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine tetkik ve tedavi amacıyla yatırılmıştır."

Rapora ilişkin bir beyin cerrahına danıştığını belirten Sabuncu şunları aktardı: 'Sol bacağında hissisizlik ve güçsüzlük’ tespiti ile atağın beyinde  ya da omurilikte yeni bir lezyon olasılığı anlamına gelebileceğini söyledi.

AYM kararına uyulmadı

Öte yandan Tayfun Kahraman için Temmuz 2025’te Anayasa Mahkemesi’nin ‘adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve yeniden yargılanması gerektiğine’ dair kararına da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi uymamıştı. 17 Ekim 2025’te Resmi Gazete’de yayınlanan gerekçeli karardan sonra da adım atılmadı.

Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi hapiste geçen süreyi, Kahraman’ın sağlık durumunu ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını gerekçe göstererek tutuksuz yargılanma talebinde bulunmuştu. Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman ise kamuoyuna defalarca eşinin sağlık durumu ile ilgili ayrıca uygulanmayan AYM kararı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

(AB)

