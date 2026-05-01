Taksim’e kilit, meydanlarda direniş: 1 Mayıs’ta İstanbul abluka altında

1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılmasını yasaklayan İstanbul Valiliği, Beyoğlu ve çevresindeki çok sayıda yolu ulaşıma kapattı. Polis, sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve çevresini abluka altına aldı.

Valilik tarafından gece saatlerinde yayımlanan kararla Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro istasyonları işletmeye kapatılırken, İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşıması da durduruldu.

Sendika ve siyasi partilerin Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yapmasının ardından Halaskargazi ve Büyükdere caddeleri de Cevahir AVM çevresinden itibaren kapatıldı. Bölgedeki her sokak başında polis ekipleri ve TOMA’lar bekletiliyor.

10.00 | Polis barikatı Cevahir AVM önünden Torun Center ve Çevre Yolu’na kadar genişletti. Basın mensuplarını da barikat dışına attı.

10.30 | İlk gözaltılar oldu. Polis Çevre Yolu’nun altında toplanmak isteyen protestoculara müdahale etti ve gözaltına aldı. Bir yurttaş gözaltı aracına götürülürken "Taksim halka kapatılamaz" sloganı attı.

10.50 | İlerleyen dakikalarda polis barikatı biraz daha ileriye çekti. Gazetecilerin de işlerini yapmasına engel oldu. Basın mensupları sık sık polisle tartıştı.

Ayrıca bu sırada ablukada altında bulunan ve gözaltına alınan yurttaşların görüntülenmemesi için polis alanı kalkanlarla kapattı. Polis ablukasında bulunanlar "Her yer Taksim her yer direniş sloganı" attı.

11.05 | Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen kitleye polis, biber gazı sıktı.

11.10 | Polis, Mecidiyeköy'de "Her yer Taksim her yer direniş" sloganı atan Halkevleri üyelerini işkence ile gözaltına aldı. Başka bir grubu da abluka içine soktu.

11.30 | Mecidiyeköy'de "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı" sloganlarıyla yürüyen iki ESP'li gözaltına alındı

11.50 | Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve gazeteci Yusuf Çelik gözaltına alındı.

12.00 | Polis, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Mecidiyeköy Meydanı’nda açıklama yapmasına izin verdi. Kitle, “Yaşasın 1 Mayıs, her yer Taksim, her yer direniş” sloganlarıyla alana girdi.

Burada bir konuşma yapan Erkan Baş, “Kardeşler merhaba, işçiler merhaba, gençler merhaba, kadınlar merhaba, devrimciler merhaba, merhaba bu güzel ülkenin insanları” diyerek kitleyi selamladı.

Ardından, “Her şeyden önce hepinizin aklına, yüreğine, ayaklarına sağlık. 24 yıldır iktidardalar. Medyayı abluka altına aldılar. Emniyeti, yargıyı, bürokrasiyi, devletin tüm aygıtlarını tekellerine aldılar ama bu ülkeyi, halkımızı, işçileri teslim alamadılar” dedi ve şunları ekledi:

"Gönlü bizimle birlikte olduğu halde, bugün bu abluka nedeniyle burada olamayan; İstanbul’un dört bir yanında yolları kapatarak, fiilen sokağa çıkma yasağı yaratarak, ulaşım araçlarını engelleyerek ve durakları kapatarak bir araya gelmemizi engellemeye çalışanların koyduğu engelleri aşamayan ama yürekleri bizimle atan tüm işçi sınıfına ve emekçi halkımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz hem onlar adına buradayız hem de onlar sayesinde buradayız. Bütün Türkiye’nin 1 Mayıs’ı kutlu olsun. Bugün bir kez daha haksız, hukuksuz; anayasaya, mahkeme kararlarına ve yasalara aykırı biçimde, yasa dışı yollarla 1 Mayıs’ı kutlamamızı engellemeye çalıştılar. Bugün burada toplanan irade sadece “1 Mayıs yasaklarını tanımıyoruz” demedi. Aynı zamanda bizler, bu ülkenin emekçileri ve devrimcileri olarak, bu ülkeyi bu kara düzene, para babalarının iktidarına, patronların iktidarına ve holdinglerin düzenine teslim etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Buradan herkese ilan ediyoruz: Bu memleket bizim. Bu memleket işçilerin, emekçilerin, alınteri dökenlerin. Bu memleket özgürlük, eşitlik, demokrasi, barış ve adalet için mücadele eden bizlere ait. Bir avuç para babası ve onların iktidarı, bugün ülke genelinde kendilerini çok güçlü görebilir. Ama biliyoruz ki bizler; bu ülkeyi emeğiyle, alınteriyle, onuruyla var eden emekçiler, bir araya geldiğimizde, kol kola girdiğimizde, alınterimizi birleştirdiğimizde bunların bütün yasakları ve engellemeleri bizim karşımızda yok hükmündedir. Bugün bu ülkede, patronlara hizmet etmek ve onlara daha fazla para kazandırmak dışında hiçbir derdi olmayan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Daha önce de Türkiye’de böyle iktidarlar oldu. Patronlardan aldığı güçle emekçi halka diz çöktürebileceğini, bizi teslim alabileceğini düşünen iktidarlar oldu. Biz bu topraklarda 100 yılı aşkın bir süredir, dünyanın değişik yerlerindeki sınıf kardeşlerimizle birlikte 1 Mayısları en güçlü, en kararlı, en inatçı halimizle; tüm yasaklamaları yerle bir eden irademizle kutlamaya devam ediyoruz. Bundan 50 yıl önce Türkiye işçi sınıfını tek vücut haline getiren, yüz binlerce emekçiyi Taksim Meydanı’nda toplayarak işçi sınıfının gücünü dosta düşmana ilan eden bizden önceki sınıf kardeşlerimizi; annelerimizi, babalarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi bir kez daha anıyorum. Bu mücadelede 1977’de ve 1996’da kaybettiğimiz tüm işçileri saygıyla anıyorum. Biz onların yolundan yürüyoruz, onların açtığı yoldan ilerliyoruz. Bugün ülkede iktidarı ele geçirenler bizi yurttaş olarak görmüyor. Bizi yalnız, çaresiz köleler olarak görmek istiyorlar. Dilovası’ndaki kadın işçiler gibi, gencecik kadınların ve delikanlıların, patronlar üç kuruş daha fazla kazansın diye önlem alınmayan iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmesini istiyorlar. Patronların kâr hırsına kurban ettiği bütün işçi kardeşlerimizin hesabını soracağız. Patronlar çok para kazanıyor. Bu ülkedeki bir avuç asalak, bizlerin açlığa, yoksulluğa ve sefalete sürüklendiği bir ortamda sınırsız biçimde zenginleşiyor. Biz çocuklarımızı okula aç göndermek zorunda kalıyoruz. Bu ülkede çocuklar okullarda bütün gün yemek yemiyor. Bazı okullarda içecek su bulamıyor. Evlatlarımız, adına MESEM denilen cinayet projelerinde hayatlarını kaybediyor. Bunun karşılığında bir avuç harami, bir avuç para babası servetlerine servet katıyor. Para babalarının bu karanlık düzenini yıkacağız.

