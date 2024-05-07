Taksim'de İsrail'in Refah saldırısı protesto edildi

“İsrail’e boykot, çünkü bu işgalci ırkçı devlet son 8 ayda Gazze’de 14 bin 500’ü çocuk olmak üzere 34 bin 789 Filistinliyi öldürdü. İsrail’e boykot, çünkü bu devletin saldırılarının sonucunda 8 binden fazla insan kayıp oldu. İsrail’e boykot, çünkü İsrail bin bir tane yalanın arkasına sığınsa da temel amacının ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz: Filistin’i Filistinsizleştirmek istiyorlar.”