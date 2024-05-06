İsrail, Refah kentinde “tahliye operasyonu” başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu mahallelerinde bu sabah “tahliye operasyonu” başlattı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Refah’a saldırı planını onayladı

İsrail Ordusu Radyosunda konuya dair yayımlanan habere göre, Refah kentinin doğu mahallelerinde ordunun tahminlerine göre yaklaşık 100 bin kişi tahliye edilecek.

Habere göre, Filistinlilerin tahliye edilmesi kararı dün gece siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu “mini Bakanlar Konseyi Toplantısı”nda alındı.

“Evlerinizi boşaltın” broşürleri

İsrail ordusu, Refah kentinin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşaltmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Filistinlilere havadan attığı el ilanları, kısa mesajlar ve telefon aramaları aracılığıyla boşaltılması gereken bölgeler ve sivillerin gitmesi gereken alanlara hangi yollardan erişileceğini içeren bilgiler verildi.

Gazze'de 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal etmek isteyen İsrail, insani felaket uyarılarına rağmen, bölgeyi “Hamas'ın son kalesi” olarak nitelendirerek saldırıda ısrar ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneydeki Refah kentine göç etmeye zorlandı.

Bazı mahalleler boşaltılıyor

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yaptığı kaydedildi.

BM: Refah’a saldırı, daha fazla sivilin ölmesi demek Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya platformundan İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, UNRWA'nın mümkün olduğu sürece Refah'ta kalmaya devam edeceği ve bölgedeki halka yardım sağlamayı sürdüreceği belirtildi. İsrail'in olası kara saldırısının bölgede neden olacağı sonuçlara dair ise açıklamada, "İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir" dendi.

Operasyon nedeniyle, rehine takası krizde

The New York Times'a konuşan İsrailli bir yetkili, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yürütülen yeni ateşkes ve karşılıklı rehine takası mutabakatının şu anda "krizde" olduğunu söyledi.

Yetkili, Netanyahu'nun, İsrail'in Refah'a operasyon gerçekleştireceklerini taahhüt eden açıklamalarının rehine ve ateşkes mutabakatı müzakerelerinde Hamas'ın pozisyonunu sertleştirmesine yol açtığını iddia etti.

İsrailli yetkili, Hamas'ın, İsrail'in, mutabakatın sadece bir kısmını uygulamaması ve savaşa devam etmemesine dair garanti beklediğini kaydetti. Gazeteye konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk da "Mutabakata çok yakındık ancak Netanyahu'nun dar görüşlülüğü anlaşmayı bozdu" dedi.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı rehine takası mutabakatı müzakereleri Kahire'de görüşülürken, Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini taahhüt etmişti.

Refah: Gazze’de yerinden edilenlerin son sığınağı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı. Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı. İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu. Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle rehine takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)