İsrailliler “ateşkes” talebiyle sokakta

İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı rehine takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından birçok kentte sokağa çıktı, hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalamasını talep etti.

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önündeki Menahem Begin Caddesi'nde toplanan yaklaşık 200 kişilik İsrailli grup, "Masada bir anlaşma var bunu imzala", "Hiçbir bedel rehineler için çok değildir", "Artık yeter", "Refah'a saldırı=rehineleri öldürmek" yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin resimlerini taşıdı, "Hepsini getirin", "Anlaşma şimdi" "Masada bir anlaşma var, imzalayın" diye slogan attı.

İsrail polisi, Batı Kudüs'teki Yafa Caddesi'nden Başbakanlık Çalışma Ofisi yakınlarındaki Paris Meydanı'na yürüyen bazı eylemcilere ise müdahale etti.

Ayrıca, güneydeki Birüssebi (Berşeva), merkezdeki Kfar Saba gibi noktalarda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşması imzalanması çağrısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını açıklamıştı. Ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı. İsrail ordusu, dün sabah Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdi.

Ateşkes müzakereleri bugün tamamlanacak

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, taraflar arasında Kahire'de yürütülen müzakereler bugün tamamlanacak.

İsrail'e Refah'ta gerilimi tırmandırmanın tehlikeli olduğunu bildirdiklerini dile getiren kaynak, Mısır'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti. Katar ve ABD'li heyetler, Mısır güvenlik heyeti ve Hamas heyetiyle görüşüyor.

Hamas: Refah'a saldırı, ateşkesi engellemek için

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik kara operasyonunun" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Beyrut'taki Hamas Hareketi'nin ofisinde basın toplantısı düzenleyen Hamdan, "İşgal güçlerinin Refah Sınır Kapısı'na saldırması bir suçtur ve uluslararası hukuk koruması altındaki sivillere yönelik saldırı ciddi ve tehlikeli bir tırmanıştır" dedi.

Hamdan, Netanyahu'nun itibarını kurtarmak için umutsuz bir şekilde sahte bir zafer elde etme girişimi içerisinde olduğunu ancak bunun asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Netanyahu’dan açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda, Savaş Kabinesinin Refah'a saldırı emri verdiğini söyledi, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek" dedi.

Hamas’ın kabul ettiği önerinin İsrail’in taleplerinin “çok gerisinde olduğunu” vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, İsrailli bir heyetin de müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini ekledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)