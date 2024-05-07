İsrail, Refah Sınır Kapısı'na saldırdı

İsrail dün gece Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi. İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.

El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını duyurdu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bir evi bombaladı. Hava saldırısının hedefi olan Filistinli Ebu Amra ailesine ait evdeki sivillerden bazıları yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı. Sivil savunma ekipleri, İsrail'in bombaladığı evin enkazından çıkardığı cesetler ile yaralıları Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırdı.

BM: Hiçbir şey Refah'a saldırıyı meşru kılmaz

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, X sosyal hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in Refah'ın doğusuna yönelik olası kara saldırısından derin endişe duyduğunu ifade etti.

Francis, buraya çok zor koşullarda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığına dikkati çekti.

Şu anda kalıcı ateşkese yönelik belirleyici adım atma ve esirleri koşulsuz serbest bırakma zamanı olduğunu kaydetti.

Acıyı artık sonlandırmak gerektiğinin altını çizen Francis, " Daha fazla insani faciaya yol açacak Refah'a yönelik düşüncesizce bir saldırıyı hiçbir şey meşru kılamaz" dedi.

ABD, Refah operasyonuna karşı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, AA muhabirinin, "İsrail Refah'a kara saldırısı düzenlerse, ABD politikasında değişikliğe gidecek mi?" sorusunu yanıtladı.

ABD'nin daha önce Refah'a kara saldırısına ilişkin endişelerini dile getirdiğini ve operasyonlarını daha dikkatli gerçekleştirmesi çağrısı yaptığını anımsatan Wood, bu bağlamda sivilleri koruma adına bir plan ya da değişikliğe gidildiğini görmediklerini söyledi.

Wood, Refah'a olası kara saldırısı hakkında da "Spekülasyon yapmak istemiyorum. İsrail henüz Refah'a girmedi. Girmemesi için teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini ve bunun büyük bir yıkıma neden olacağını belirtmişti.

İsrail de Kahire’ye heyet gönderecek

İsrail Savaş Kabinesi, Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan Refah’a saldırıların sürdürülmesi kararıyla "İsrailli rehinelerin serbest kalması ve savaşın amaçlarına ulaşılmasının hedeflendiği" belirtildi.

Hamas’ın kabul ettiği önerinin Tel Aviv yönetiminin şartlarından “uzak olduğu” ancak İsrail’in esir takası mutabakatını görüşmek için arabulucularla görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceği ifade edildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)