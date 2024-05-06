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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 17:43
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 17:55
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FHKC'den Refah için küresel intifada çağrısı

FHKC, “Refah şehrine yönelik devam eden acımasız bombardıman, direnişi baskı altına almaya ve halkımıza diz çöktürmeye yönelik başarısız bir girişimdir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
FHKC'den Refah için küresel intifada çağrısı

Filistinli Marksist-Leninist örgüt Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Refah bölgesine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistin’in Sesi Kolektifi’nin aktardığı açıklamaya göre, FHKC, “Refah Siyonist işgalcilere mezar olacak, burada düşmanı birçok sürpriz bekliyor” dedi.

İsrail ordusunun Refah’a yönelik operasyonuyla daha fazla ölüm ve katliama yol açacağını belirten FHKC, “Siyonist düşman, operasyon bölgesinin Refah ve ‘Kerem Şalom’ geçiş noktalarını da (Gazze-İsrail-Mısır sınırında) kapsayacak olması nedeniyle kentin içinde bulunduğu feci insani krizin daha da sert ve şiddetli boyutlara ulaşmasından başka hiçbir başarı elde edemeyecek” dedi.

‘Küresel intifada’ çağrısı

FHKC, uluslararası topluma ‘küresel intifada’ çağrısında bulundu:

“Filistin halkının her yerdeki destekçilerini ve dünya çapındaki dayanışma hareketlerini, üniversitelerle sınırlı kalmayan, tüm sendikaları, kurumları, Arap, Filistinli ve İslami toplulukları, işgale karşı boykot hareketlerini de kapsayan geniş kapsamlı ve şiddetli bir küresel intifadaya çağırıyoruz. Herkesi meydanlara ve sokaklara çıkmaya, uluslararası kurumları ve saldırgan elçilikleri kuşatmaya, devam eden soykırımı kınayan güçlü mesajlar göndermeye ve özellikle şu anda Refah’taki silahsız sivillere yönelik saldırganlığın durdurulması için baskı yapmaya çağırıyoruz.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

fhkc Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi refah
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