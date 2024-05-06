FHKC'den Refah için küresel intifada çağrısı

Filistinli Marksist-Leninist örgüt Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Refah bölgesine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistin’in Sesi Kolektifi’nin aktardığı açıklamaya göre, FHKC, “Refah Siyonist işgalcilere mezar olacak, burada düşmanı birçok sürpriz bekliyor” dedi.

İsrail ordusunun Refah’a yönelik operasyonuyla daha fazla ölüm ve katliama yol açacağını belirten FHKC, “Siyonist düşman, operasyon bölgesinin Refah ve ‘Kerem Şalom’ geçiş noktalarını da (Gazze-İsrail-Mısır sınırında) kapsayacak olması nedeniyle kentin içinde bulunduğu feci insani krizin daha da sert ve şiddetli boyutlara ulaşmasından başka hiçbir başarı elde edemeyecek” dedi.

‘Küresel intifada’ çağrısı

FHKC, uluslararası topluma ‘küresel intifada’ çağrısında bulundu:

“Filistin halkının her yerdeki destekçilerini ve dünya çapındaki dayanışma hareketlerini, üniversitelerle sınırlı kalmayan, tüm sendikaları, kurumları, Arap, Filistinli ve İslami toplulukları, işgale karşı boykot hareketlerini de kapsayan geniş kapsamlı ve şiddetli bir küresel intifadaya çağırıyoruz. Herkesi meydanlara ve sokaklara çıkmaya, uluslararası kurumları ve saldırgan elçilikleri kuşatmaya, devam eden soykırımı kınayan güçlü mesajlar göndermeye ve özellikle şu anda Refah’taki silahsız sivillere yönelik saldırganlığın durdurulması için baskı yapmaya çağırıyoruz.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)