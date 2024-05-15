Taksim'de üniversitelilerden 'Ata Emre Akman' eylemi: 11 gözaltı

Balıkesir’de moto kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın bıçaklı saldırıyla öldürülmesi, İstanbul’da protesto edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde “Ata Emre isyanımızdır” pankartı açan ve slogan atan Öğrenci Kolektifleri’nden üniversiteliler, “Ata Emre bu iktidar bizi yoksullaştırma politikalarına sürüklediği için katledildi. Geçinemediği için katledildi. Saraylarında sefa sürenler, bizi böyle bir geleceğe mahkum ediyorlar. Her gün bir arkadaşımızın intihar haberini alıyoruz. Her gün bir arkadaşımızı çalışırken kaybediyoruz. Bunu sorumlusu AKP iktidarıdır” dedi.

Eyleme müdahale eden polisler, üniversitelilerin etrafını çevirdi. Basının görüntü almasını engelleyen polis, 11 üniversiteliyi gözaltına aldı.

🔴 Öğrenci Kolektifleri, Balıkesir’de moto kurye olarak çalışırken öldürülen üniversiteli Ata Emre Akman için Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde eylem yaptı.



👉 “Ata Emre isyanımızdır” pankartı açan üniversiteliler, polis müdahalesiyle gözaltına alındı.



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/q4KEcy2Ukq — bianet (@bianet_org) May 15, 2024

Üniversiteliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Katledilen sıra arkadaşımız Ata Emre için "Ata Emre isyanımızdır" Diyerek Taksim'de gözaltına alınan arkadaşlarımız ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Bir kez daha yineliyoruz; gençliğin öfkesi saraylarınızı yıkacak! pic.twitter.com/q2HosFQ8qf — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler) May 15, 2024

Ne olmuştu? Balıkesir'de bir zincir restoranda moto kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 11 Mayıs’ta sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Akman, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisiydi. E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Altı suç kaydı olduğu belirtilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası serbest bırakıldı. Ata Emre Akman’ın cenazesi, 12 Mayıs’ta Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Aynı gün Balıkesir’de moto kuryeler, Akman’ın öldürüldüğü yerde protesto düzenledi.

Çalışırken ölmek ve katillerin cezasızlıkla ödüllendirilmesini istemiyoruz!

(AD/VC)