ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 22:15
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024 09:43
2 dk Okuma

Taksim'de üniversitelilerden 'Ata Emre Akman' eylemi: 11 gözaltı

Öğrenci Kolektifleri’nin, Balıkesir’de moto kurye olarak çalışırken öldürülen üniversiteli Ata Emre Akman için İstiklal Caddesi’nde yaptığı eyleme polis müdahale etti.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Taksim'de üniversitelilerden 'Ata Emre Akman' eylemi: 11 gözaltı
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

Balıkesir’de moto kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın bıçaklı saldırıyla öldürülmesi, İstanbul’da protesto edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde “Ata Emre isyanımızdır” pankartı açan ve slogan atan Öğrenci Kolektifleri’nden üniversiteliler, “Ata Emre bu iktidar bizi yoksullaştırma politikalarına sürüklediği için katledildi. Geçinemediği için katledildi. Saraylarında sefa sürenler, bizi böyle bir geleceğe mahkum ediyorlar. Her gün bir arkadaşımızın intihar haberini alıyoruz. Her gün bir arkadaşımızı çalışırken kaybediyoruz. Bunu sorumlusu AKP iktidarıdır” dedi.

Eyleme müdahale eden polisler, üniversitelilerin etrafını çevirdi. Basının görüntü almasını engelleyen polis, 11 üniversiteliyi gözaltına aldı.

Üniversiteliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Balıkesir'de bir zincir restoranda moto kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 11 Mayıs’ta sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Akman, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisiydi.

E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Altı suç kaydı olduğu belirtilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Ata Emre Akman’ın cenazesi, 12 Mayıs’ta Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Aynı gün Balıkesir’de moto kuryeler, Akman’ın öldürüldüğü yerde protesto düzenledi.

Çalışırken ölmek ve katillerin cezasızlıkla ödüllendirilmesini istemiyoruz!
Çalışırken ölmek ve katillerin cezasızlıkla ödüllendirilmesini istemiyoruz!
15 Mayıs 2024

(AD/VC)

ata emre akman Öğrenci Kolektifleri moto kurye ölümleri üniversiteliler istiklal caddesi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

Devamını Göster
bu haberin uzantıları
Çalışırken ölmek ve katillerin cezasızlıkla ödüllendirilmesini istemiyoruz!
15 Mayıs 2024
/yazi/calisirken-olmek-ve-katillerin-cezasizlikla-odullendirilmesini-istemiyoruz-295436
diğer yazıları
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR
“Eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam temel insan hakkı”
15 Mayıs 2024
“Eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam temel insan hakkı”
10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
Sağlamcılık nedir, ne değildir?
13 Mayıs 2024
Sağlamcılık nedir, ne değildir?
Dostları Celal Başlangıç’ı İstanbul’da andı
10 Mayıs 2024
Dostları Celal Başlangıç’ı İstanbul’da andı
İSTANBUL'DA ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE YÜRÜDÜ
"Şiddetin kaynağı siyasal iktidarın eğitim politikalarıdır"
10 Mayıs 2024
"Şiddetin kaynağı siyasal iktidarın eğitim politikalarıdır"
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze için nöbet eylemi
8 Mayıs 2024
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze için nöbet eylemi
Sayfa Başına Git