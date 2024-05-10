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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024 22:58
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2024 00:24
3 dk Okuma

Dostları Celal Başlangıç’ı İstanbul’da andı

78’liler Girişimi, hayatını kaybeden gazeteci Celal Başlangıç’ı dostlarının katıldığı törenle andı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Dostları Celal Başlangıç’ı İstanbul’da andı
Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

78'liler Girişimi, bugün sürgünde yaşadığı Almanya’nın Köln kentinde son yolculuğuna uğurlanan gazeteci Celal Başlangıç için İstanbul’da cenaze töreniyle eş zamanlı olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi’nde anma töreni düzenledi.

“Gerçeğin ve adaletin onurlu kalemi Celal Başlangıç’ı unutmayacağız” denilen anma törenine, Başlangıç’ın dostları, çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Anma töreni, katılımcılar tarafından Başlangıç’ın anısına saygı duruşuyla başladı.  

Ardından ilk sözü insan hakları aktivisti Nimet Tanrıkulu aldı. Tanrıkulu, Başlangıç’ın örnek bir gazeteci olduğunu belirterek “Her daim yanı başımızda olan Celal, şu an yok. Sesimizi çoğaltan bir dostumuzdu. Kürt meselesini, ağır hak ihlallerini ele alan ve aynı zamanda bunları teşhir eden bir gazeteciydi. Gerçeğin peşinde koşmasını, ezberleri bozmasını ve boyun eğmeme iradesini öğrendiğimiz gazetecilerden bir tanesiydi” dedi.

Tören sinevizyon gösterimiyle devam etti. Sinevizyonun ardından dostları, Başlangıç hakkında konuşmalar yaptı.

Törende, Sibel Güneş, Nazım Alpman, Nebil Gezentürk, Nadire Mater, Celalettin Can, Hanım Tosun, Turgut Kazan, Erdoğan Aydın, Sema Kılıçer, Faruk Eren, Özgül Saki, Ahmet Şık, Musa Ağacık konuşma yaptı.

"Celal Başlangıç, benim için muhabirdi"

Celal Başlangıç’ın muhabirliğine dikkat çeken IPS İletişim Vakfı Başkanı Nadire Mater, “Celal Başlangıç, benim için aslında muhabirdi. Celal'in hayatına baktığımızda hem muhabirdi hem de birçok gazetenin kuruluşunda da yer aldı. Bunu önemsemek gerekiyor. Bugün artık genç arkadaşlarımız köşe yazarı olmak istiyor. Ancak, gazeteler ve medya kuruluşları muhabirlik üzerine kuruludur. Genç arkadaşlarımıza köşe yazarı, editör olarak yükselmeyi değil. Muhabir olarak yükselmelerini tavsiye ediyorum. Genç arkadaşlarımı, Celal’in tüm kitaplarını okumaya davet ediyorum. Celal’i muhabirliğin sürmesi için bir öncü olarak kabul edelim ve hatırlayalım. Akıllarımızdan hiç çıkarmayalım” dedi.

"Ayılarla gösteri yapmak mı yoksa Türkiye'de gazetecilik mi daha tehlikeli?"

Başlangıç’ın babası dünya çapında sirk aktristi Kemal Başlangıç hakkında belgesel çeken Nebil Özgentürk ise belgeselde Celal Başlangıç ile yaptıkları röportajı anlattı. Özgentürk, sürgündeki gazeteci Celal Başlangıç’ın röportajdaki “Bilmiyorum, ayılarla, yılanlarla gösteri yapmak mı daha tehlikeli yoksa Türkiye’de gazetecilik mi yapmak daha tehlikeli?” sorusunu salondakilere aktardı.

"Celal bizim acımızı hep hissetti"

Cumartesi Anneleri/İnsanları adına konuşan Hanım Tosun, Celal Başlangıç’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek söyle devam etti:

“Celal şu an çok uzaklarda. Cenazesine katılamadık ama acısını içimizde hissediyoruz. Çünkü o bizim acımızı hep hissetti. Kürdistan coğrafyasında Kürtlerin uğradığı haksızlığın yanında olduğu için onları haber yaptığı için bugün sürgünde yaşamını yitirdi. Herkes iyi bilsin ki gerçekleri yazan insanlar, gerçeklerin peşinde koşan insanlar hiçbir zaman ölmeyecek. Kalemleri hiçbir zaman düşmeyecek."

"Celal Başlangıç gazeteciliği"

78'liler Girişimi'nden Celalettin Can ise mesleki anlamda Celal Başlangıç'tan çok şey öğrendiğini söyledi. 'Celal Başlangıç gazeteciliğinin" çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Can, bu gazeteciliğin gençlere öğretilmesi gerektiğini söyleyerek dostlarını bu konuda çalışmalar yapmaya davet etti.

Törende yapılan konuşmalarda ortak nokta ise Celal Başlangıç’ın 'cesareti' ve 'gerçeğin peşinde' koşması oldu.

(AD)

Celal Başlangıç
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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