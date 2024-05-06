“Refah’taki 600 bin çocuğun gidecek hiçbir yeri yok”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yüz binlerce çocuğun yaralı, hasta, yetersiz beslenmiş, travmatize olmuş ve engelli bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğüne işaret edilerek, "UNICEF çocukların zorla yerinden edilmemesi ve temel altyapının korunması çağrısında bulunuyor" dedi.

“Bölgede çocuk sayısı çok yoğun”

Gazze'de insani durum kötüleşirken Refah'a yönelik askeri bir saldırının 600 bin çocuk için korkunç sonuçları olacağı uyarısı yapılan açıklamada, çocuk sayısının bölgede çok yoğun olduğu belirtildi.

"Refah'ta 600 bin çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri yok" diyen UNICEF, bölgeye 1,2 milyon kişinin sığındığına dikkat çekildi.

Açıklamada, son verilere göre 2 yaş altında 78 bin, 5 yaş altında 175 bin çocuk bulunduğu, 2 yaş altındaki çocukların 8 bininin akut derecede gıdasızlıkla mücadele ettiği, 65 bin çocuğun engelli olduğu belirtilerek, tüm çocukların psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bildirildi.

Birkaç kez yerinden edildiler

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Refah artık Gazze'de gidecek güvenli yeri olmayan çocukların şehri. Eğer büyük çaplı askeri operasyon başlarsa, halihazırda fiziksel ve zihinsel olarak zor durumda olan çocuklar sadece şiddet değil, kaos ve panikten de etkilenecek" uyarısını yaptı.

Bazı çocukların birkaç kez yerinden edildiğini, evleri ve ailelerini kaybettiğini kaydeden Russell, "Çocukların korunması şart" mesajını verdi.

IOM: Gazzeliler için güvenilir yer kalmadı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), X sosyal medya platformundan, "Refah'ta artan çatışmalar nedeniyle zaten yerinden edilmiş kişilerin bir kez daha zorla yerlerinden edilmelerinden derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Paylaşımda, Gazzelilere, sığınabilecekleri hiçbir güvenli yer bırakılmadığı kaydedildi.

Gazze'deki insani durumun felaket düzeyine ulaştığı vurgulanan paylaşımda, daha fazla acı ve can kaybına yol açacak yeni bir gerilimin kaldırılamayacağının altı çizildi: "İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması kesinlikle kritik önem taşıyor. Uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, IOM acilen yardıma sınırsız erişim çağrısında bulunuyor. Bu, ihtiyaç sahiplerinin ümitsizce ihtiyaç duydukları hayat kurtarıcı desteğe erişebilmelerini sağlamak için çok önemli."

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor. İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Hamas’tan uluslararası topluma çağrı

Hamas, İsrail ordusunun Refah operasyonuna dair yazılı açıklama yaptı, "İşgalci ordunun Refah'taki adımları, terörist Netanyahu hükümetinin, Filistin halkına yönelik soykırım savaşını sürdürmekteki ısrarını gösteren Siyonist bir suçtur" dedi.

İsrail'in Refah kentine saldırı hazırlığı kapsamında attığı adımlar ve kentin doğusundaki bölge sakinlerine tahliye uyarısı teyit edilen açıklamada, yüzbinlerce kadın, çocuk ve yaşlının hayatını tehdit eden bu girişimin önüne geçmek için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi istendi.

Refah'ta faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına kentten ayrılmamaları çağrısı yapılan açıklamada, bu kurumların İsrail'e boyun eğmemeleri ve savunmasız sivillere sağladıkları yardımları sürdürmeleri talep edildi.

Refah: Gazze’de yerinden edilenlerin son sığınağı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı. Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı. İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu. Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle rehine takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)