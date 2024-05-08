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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 09:20
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 09:23
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“Refah’ta birkaç günde 10 binlerce kişi yerinden edildi”

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Refah sınır kapısının kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Refah’ta birkaç günde 10 binlerce kişi yerinden edildi”
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in son tahliye emri ve kara saldırısının daha fazla ölüm ve yerinden edilmeye yol açacağına dikkati çeken Griffiths, birkaç gün içinde 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Griffiths, Refah sınır kapısının kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını belirtti.

Ekibinin hala Refah'ta olduğunu bildiren Griffiths, aralarında 600 bini çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin kentte bulunduğuna işaret etti.

“İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz” diyen Griffiths, bugün alınan kararların gelecek nesiller tarafından hatırlanacağını söyledi, "Onların kınamalarına hazır olalım" değerlendirmesinde bulundu.

Refah: Gazze’nin tek “çıkış kapısı”

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Bu duyurunun ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi, bu sabah da Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Refah'ın "bir çocuk şehri" olduğunu ve Gazze'deki çocukların yarısından fazlasının burada yaşadığını kaydetti.

Refah'taki temel yaşam standardının çok kötü olduğuna işaret eden Elder, "Refah'ta her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Refah Sınır Kapısı uzun süre kapalı kalırsa, Gazze'deki kıtlığın nasıl önlenebileceğini görmek zor" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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