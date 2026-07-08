SYKP’nin ‘X’ hesabına sansür

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) 23 bin takipçili X hesabına NATO karşıtı eylem ve açıklamaları nedeniyle Türkiye’den erişim engeli getirdi.