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YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 16:04 8 Temmuz 2026 16:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 16:13 8 Temmuz 2026 16:13
Okuma Okuma:  1 dakika

SYKP’nin ‘X’ hesabına sansür

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) 23 bin takipçili X hesabına NATO karşıtı eylem ve açıklamaları nedeniyle Türkiye’den erişim engeli getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SYKP’nin ‘X’ hesabına sansür

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP), X (eski adıyla Twitter) platformundaki resmi hesabı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Türkiye’den erişime engellendi.

Parti, kararın NATO karşıtı eylem ve açıklamalarının ardından alındığını belirterek kamuoyunu yeni hesabını takip etmeye çağırdı.

Parti, sosyal medya faaliyetlerini yeni açılan @SYKPgm1 kullanıcı adlı hesap üzerinden sürdüreceğini duyurarak, destekçilerine ve kamuoyuna yeni hesabı takip etme çağrısı yaptı.

Açıklamada, erişim engellerine rağmen düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edecekleri vurgulanırken, kamuoyunun parti açıklamalarını bundan sonra @SYKPgm1 hesabı üzerinden takip edebileceği kaydedildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sykp erişim engeli sansür
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/haber/aymnin-iptal-ettigi-yetkiyle-lgbti-hesaplarina-sansur-321122
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