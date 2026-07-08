SYKP’nin ‘X’ hesabına sansür
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP), X (eski adıyla Twitter) platformundaki resmi hesabı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Türkiye’den erişime engellendi.
Parti, kararın NATO karşıtı eylem ve açıklamalarının ardından alındığını belirterek kamuoyunu yeni hesabını takip etmeye çağırdı.
Parti, sosyal medya faaliyetlerini yeni açılan @SYKPgm1 kullanıcı adlı hesap üzerinden sürdüreceğini duyurarak, destekçilerine ve kamuoyuna yeni hesabı takip etme çağrısı yaptı.
Açıklamada, erişim engellerine rağmen düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edecekleri vurgulanırken, kamuoyunun parti açıklamalarını bundan sonra @SYKPgm1 hesabı üzerinden takip edebileceği kaydedildi.
Partimizin X hesabı NATO karşıtı eylemlerimiz ve açıklamalarımızdan kaynaklı erişime engellendi. Yeni hesabımızla, @SYKPgm1 olarak devam ediyoruz. pic.twitter.com/BhoHP1wc5C— SYKP (@SYKPgm1) July 8, 2026
(HA)