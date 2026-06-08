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YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 12:00 8 Haziran 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 12:04 8 Haziran 2026 12:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına erişim engeli

Kararın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alındığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına erişim engeli

LGBTİ+ sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in 400 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabı, dün (7 Haziran) Türkiye’den erişime engellendi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre erişim engeli kararı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alındı.

Gezgin’in profiline giren kullanıcılar, Instagram’ın “Hesap, Türkiye’de kullanılamıyor. Bunun nedeni ICTA’nın (BTK) bu içeriği kısıtlamamızı isteyen yasal talebine uymuş olmamızdır,” uyarısı ile karşılaşıyor. 

Gezgin, 4 Şubat 2026’da çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 4 Haziran’da da tahliye edilmişti.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
4 Şubat 2026

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mükremin Gezgin LGBTİ+ sosyal medya fenomenleri instagram erişim engeli btk aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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