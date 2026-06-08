Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına erişim engeli

LGBTİ+ sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in 400 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabı, dün (7 Haziran) Türkiye’den erişime engellendi.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre erişim engeli kararı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine alındı.

Gezgin’in profiline giren kullanıcılar, Instagram’ın “Hesap, Türkiye’de kullanılamıyor. Bunun nedeni ICTA’nın (BTK) bu içeriği kısıtlamamızı isteyen yasal talebine uymuş olmamızdır,” uyarısı ile karşılaşıyor.

Gezgin, 4 Şubat 2026’da çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve 4 Haziran’da da tahliye edilmişti.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

(TY)