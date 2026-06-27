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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 27.06.2026 17:28 27 Haziran 2026 17:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.06.2026 17:42 27 Haziran 2026 17:42
Okuma Okuma:  1 dakika

LGBTİ+ haberleri yapan gazetecilerin X hesaplarına erişim engeli

Hesabı Türkiye’den görünmez kılınanlar arasında 25 Haziran’da tutuklanan gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+ haberleri yapan gazetecilerin X hesaplarına erişim engeli
Fotoğraf: Canva

Geçtiğimiz hafta (19 Haziran) çok sayıda LGBTİ+ derneği ve sivil toplum örgütünün X (eski adıyla Twitter) hesaplarının Türkiye’den erişime engellenmesiyle başlayan sansür büyüyor.

Bugün de, LGBTİ+ haberleri yapan gazeteciler Yusuf Çelik, Esra Ece Kutlu, Zilan Azad, Kaos GL Editörü Oğulcan Özgenç ve sendika.org Yayın Kurulu Üyesi Nisan Çıra’nın X hesaplarına “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Hesabı erişime engellenenler arasında 25 Haziran’da tutuklanan gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor.

LGBTİ+ haklarını savunan ve anlatan X hesaplarına erişim engeli
LGBTİ+ haklarını savunan ve anlatan X hesaplarına erişim engeli
19 Haziran 2026

Engel talebi BTK’den

Kaos GL’nin aktardığına göre, X’in kullanıcılara gönderdiği bildirimde erişim engeli talebinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından iletildiği belirtildi.

Bildirime göre kararın dayanağı, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un 8/A maddesi oldu.

Öte yandan, İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre, X tarafından Türkiye’den görünmez kılınan hesaplar arasında LGBTİ+ hak savunucularının hesapları da yer alıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ+ haberleri sansür basın ve ifade özgürlüğü
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