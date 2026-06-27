LGBTİ+ haberleri yapan gazetecilerin X hesaplarına erişim engeli

Geçtiğimiz hafta (19 Haziran) çok sayıda LGBTİ+ derneği ve sivil toplum örgütünün X (eski adıyla Twitter) hesaplarının Türkiye’den erişime engellenmesiyle başlayan sansür büyüyor.

Bugün de, LGBTİ+ haberleri yapan gazeteciler Yusuf Çelik, Esra Ece Kutlu, Zilan Azad, Kaos GL Editörü Oğulcan Özgenç ve sendika.org Yayın Kurulu Üyesi Nisan Çıra’nın X hesaplarına “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Hesabı erişime engellenenler arasında 25 Haziran’da tutuklanan gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor.

LGBTİ+ haklarını savunan ve anlatan X hesaplarına erişim engeli

Engel talebi BTK’den

Kaos GL’nin aktardığına göre, X’in kullanıcılara gönderdiği bildirimde erişim engeli talebinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından iletildiği belirtildi.

Bildirime göre kararın dayanağı, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un 8/A maddesi oldu.

Öte yandan, İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre, X tarafından Türkiye’den görünmez kılınan hesaplar arasında LGBTİ+ hak savunucularının hesapları da yer alıyor. (TY)