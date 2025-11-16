ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2025 12:06
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2025 12:11
'İstanbul İddianamesi' sitesi ve X hesabına erişim engeli

Erişime engellenen hesap ve site, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) 'yolsuzluk' iddialarına ilişkin hazırladığı iddianamenin ardından açılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye'de erişime engellenen web sitelerini, haber ve sosyal medya içeriklerini takip eden ve internet sansürünü raporlayan İfade Özgürlüğü Derneği, “İstanbul İddianamesi” adıyla açılan internet sitesi ve X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Söz konusu hesap ve site, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) "yolsuzluk" iddialarına ilişkin hazırladığı iddianamenin ardından açılmıştı ve iddianameden kesitler paylaşıyordu.

Dernek cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, internet sitesi ve X hesabının 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiğini duyurdu.

Hesabın, X tarafından Türkiye’den görünmez kılındığı ifade edildi.

Engellemenin ardından paylaşımlar http://istanbuliddianamesi.net adresinden ve @istiddianamesi X hesabından yapılmaya başlandı.

(NÖ)

