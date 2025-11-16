'İstanbul İddianamesi' sitesi ve X hesabına erişim engeli

Türkiye'de erişime engellenen web sitelerini, haber ve sosyal medya içeriklerini takip eden ve internet sansürünü raporlayan İfade Özgürlüğü Derneği, “İstanbul İddianamesi” adıyla açılan internet sitesi ve X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Söz konusu hesap ve site, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) "yolsuzluk" iddialarına ilişkin hazırladığı iddianamenin ardından açılmıştı ve iddianameden kesitler paylaşıyordu.

CHP'den 'İBB iddianamesi'ne yönelik ilk tepki: Bu metnin gerçek sahibi Erdoğan’dır

Dernek cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, internet sitesi ve X hesabının 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiğini duyurdu.

Hesabın, X tarafından Türkiye’den görünmez kılındığı ifade edildi.

"İstanbul İddianamesi"nin web sitesi istanbuliddianamesi​.com/tr (URL olarak) erişime engellenmişti. Alan adı istanbuliddianamesi​.com da İstanbul 6. SCH'nin 15 Kasım 2025 tarihli ve 2025/12716 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/XXnvGZLyLF pic.twitter.com/7h3HbDUOpk — EngelliWeb (@engelliweb) November 15, 2025

Engellemenin ardından paylaşımlar http://istanbuliddianamesi.net adresinden ve @istiddianamesi X hesabından yapılmaya başlandı.

