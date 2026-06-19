LGBTİ+ haklarını savunan ve anlatan X hesaplarına erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çok sayıda LGBTİ+ derneği ve sivil toplum örgütünün X (eski Twitter) hesaplarının Türkiye'den erişime engellenmesini istedi. 17 Mayıs Derneği, GALADER, Lambdaİstanbul, SPoD, Pembe Hayat dahil onlarca kuruluşun hesabı, 5651 sayılı İnternet Yayınları Kanunu'nun 8/A maddesi gerekçe gösterilerek engellendi. Engellenen hesaplar LGBTİ+ hakları konusunda paylaşım yapan, Onur Haftası etkinliklerini duyuran ve 12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelere ilişkin içerikler üreten hesaplardan oluşuyor. Gazeteci Aslı Alpar'ın hesabı da "LGBTİ" ifadesi geçen paylaşım gerekçesiyle erişime kapatıldı. Kaos GL'nin hesapları ise Haziran 2025'ten beri engelli. X, kullanıcıları erişim engeli talepleri hakkında bilgilendirmenin şirket politikası olduğunu açıkladı.

LGBTİ+ dernekleriyle LGBTİ+ hakları konusunda görüş açıklayan sivil toplum örgütlerinin X (eski Twitter) hesapları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) istemiyle Türkiye’den erişime engellendi.

X sosal medya platformu, aralarında 17 Mayıs Derneği, GALADER, Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Lambdaİstanbul, LİSTAG, Muamma LGBTİ+, Pembe Hayat, SPoD ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin bulunduğu çok sayıda kuruluşu, gönderdiği e-postalarla erişim engeli kararı konusunda bilgilendirdi.

Kaos GL'nin haberine göre erişime engellenen hesaplar, LGBTİ+ hakları konusunda paylaşım yapan, Onur Haftası etkinliklerini duyuran ve 12. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ karşıtı düzenlemelere ilişkin içerikler üreten hesaplardan oluşuyor. Erişim engeli kararı verilen hesapların kesin sayısı henüz bilinmiyor.

Kaos GL'nin bildirdiğine göre, gazeteci ve çizer Aslı Alpar'ın X hesabı da içinde "LGBTİ" ifadesi geçen bir paylaşım gerekçe gösterilerek erişime engellendi.

Kaos GL’nin X hesapları da Haziran 2025’ten bu yana Türkiye’den erişime engelli.

Erişim engelini BTK istedi

X’in derneklere ilettiği bildirimde, erişim engeli talebinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından iletildiği belirtildi. Bildirime göre kararın dayanağı, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un 8/A maddesiydi. Bu madde şöyle:

“İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir”

Maddenin göndermede bulunduğu suçlar da şunlar:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 1) İntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226), 6) Fuhuş (madde 227), 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar. Ek bent: 25/03/2020 t. 7226 s. K. m.32 ç) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

X'in duyurusu

X, derneklere gönderdiği elektronik postada, kullanıcıları erişim engeli talepleri hakkında bilgilendirmenin şirket politikası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“X, kullanıcılarının görüşlerini savunmaya ve saygı duymaya güçlü bir şekilde inanmaktadır ve bu nedenle yetkili bir kurumdan (kolluk kuvvetleri veya devlet kurumu gibi) erişim engellemeye yönelik yasal bir talep alırsak kullanıcılarımızı bilgilendirmek politikamızdır.”

Engellenen hesaplar

Kaos GL'nin açıklamasına göre, BTK'nin erişim engeli getirilmesini istediği hesaplar şunlar:

17 Mayıs Derneği, 7 Tepe 7 Renk, Ankara Feminist Gece Yürüyüşü, Ankara Kadın Platformu, Ankara Pride, Antalya Biz LGBTİ+, Aralık Feminist Kolektif, Arya’ya Ne Oldu İnisiyatifi, Aslı Alpar, Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Çatlak Zemin, Demir Leblebi, Ekmek ve Gül, EŞİK, Feminist Duyuru, Feminist Genç, Feminist Gündem, GALADER, Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, İnsan Hakları Derneği, İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü, İstanbul Pride, Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Savunma Ağı, Kadınlar Birlikte Güçlü, Kampüs Cadıları, Kaos GL, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Kırkyama Kadın Dayanışması, Kızıl Parti, Kuir AYBÜ, Kuir Baykuş, Kuir Tıp Öğrencileri Ağı, Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ İnisiyatifi, Lambdaİstanbul, Lavender, LİSTAG, MEF LGBTİ+, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Mor Dayanışma, Muamma LGBTİ+, Pembe Hayat, Pozitif Dayanışma, Queer Deer, Sosyalist Kadın Meclisleri, Sara Kolektif, SPoD, TİP LGBTİ+ Bürosu, Trans Pride İstanbul, Trans Yaşam Desteği, Velvele ve Yeni Demokrat Kadın.

(AEK)