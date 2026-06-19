Change.org için erişim engeli kararı

İmza kampanyalarının başlatılmasına olanak sağlayan küresel platform change.org hakkında Kula Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla erişim engeli kararı alındı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb hesabından konuya dair paylaşım yapıldı.

Açıklamada, imza kampanyalarının başlatılmasına ve desteklenmesine imkan sağlayan küresel kampanya platformu change.org hakkında erişme engelleme kararı alındı.

EngelliWeb'in aktardığına göre, engelleme kararı Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17 Haziran 2026 alındı.

Change.org hakkında

Change.org, bireylerin ve grupların çevrimiçi imza kampanyaları başlatabildiği bir platformdur. Temel amacı, sosyal, politik, çevresel veya bireysel konularda kamuoyu oluşturmak ve karar vericilere baskı yapmaktır. Kullanıcılar bir konu hakkında dilekçe (petition) açar, bunu sosyal medyada yayar ve destekçilerin imza atmasını sağlar.

Platformun çalışma sistemi oldukça basittir. Bir kişi bir kampanya oluşturur, başlık, açıklama ve hedef kitleyi belirler. Ardından bu kampanya herkese açık hale gelir ve insanlar elektronik imza ile destek verir. Yeterli sayıya ulaşıldığında kampanya sahibi genellikle bu imzaları ilgili kurumlara, şirketlere veya yetkililere sunar. Bu süreçte Change.org teknik altyapı ve görünürlük sağlayarak kampanyanın yayılmasına yardımcı olur.

Change.org özellikle toplumsal olaylarda, çevre koruma kampanyalarında, insan hakları konularında ve yerel sorunlarda sıkça kullanılır. Örneğin bir okulun kapanmaması, bir doğal alanın korunması veya bir şirket politikasının değiştirilmesi gibi konularda hızlı şekilde kamuoyu oluşturmak için tercih edilir. Platformun en güçlü yanı, bireylerin resmi kurumlara erişimi olmasa bile geniş kitlelere ulaşabilmesidir.

Bununla birlikte platform eleştirilere de konu olur. Bazı kampanyaların gerçek bir değişim yaratmadan sadece “farkındalık” düzeyinde kalması, imza sayısının tek başına etki yaratmaması ve bazı kampanyaların yanlış bilgi içerebilmesi eleştirilen yönleridir. Ayrıca dijital imzaların bazı durumlarda resmi bağlayıcılığı olmaması da sınırlılık olarak görülür.