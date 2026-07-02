Kürt medyasına yeni sansür dalgası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Kürt medyasına yönelik yeni erişim engelleri getirdi.

“Gerçeğe yeni ses” sloganıyla Türkçe yayın yapan Nûmedya24’ün internet sitesi ile resmi X hesabı, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’den erişime engellendi.

Gazete “www.numedya24.com” adresine yönelik erişim engelinin herhangi bir mahkeme kararı ya da gerekçe sunulmaksızın alındığını bildirdi. BTK’nin “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden yapılan sorgulamada, siteye yönelik erişim engelinin BTK kararıyla uygulandığı görüldü.

BTK’nin sitesinde yer alan ilgili kararda, “numedya24.com, 01/07/2026 tarihli ve 490.05.01.2026.-748333 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Nûmedya24’ün yaklaşık bir yıl önce açılan ve 22 bini aşkın takipçisi bulunan resmi X hesabı “@NuMedya24” de aynı tarihte Türkiye’den erişime kapatıldı.

X tarafından Nûmedya24’e gönderilen bildirimde, erişim engelinin “5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca” uygulandığı belirtildi. Bildirimde, Türkiye’nin yerel yasalarından doğan yükümlülükler gerekçe gösterilerek hesabın Türkiye’den erişime kısıtlandığı, içeriğin diğer ülkelerde erişilebilir olmaya devam ettiği ifade edildi.

Azadiya Welat ve Ajansa Welat’a da engel

BTK, Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat Gazetesi ve Ajansa Welat’ın internet sitelerine de erişim engeli getirdi. Ayrıca Ajansa Welat’ın X hesabı da Türkiye’den erişime kapatıldı.

Türkiye’den erişime kapatılan siteler ve hesaplar, Türkiye dışındaki kullanıcılar için erişilebilir durumda bulunuyor.

(HA)