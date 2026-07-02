ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 10:56 2 Temmuz 2026 10:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 11:01 2 Temmuz 2026 11:01
Okuma Okuma:  1 dakika

Kürt medyasına yeni sansür dalgası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Nûmedya24, Azadiya Welat ve Ajansa Welat’ın internet sitelerine erişim engeli getirdi. Ayrıca Nûmedya24 ile Ajansa Welat’ın X hesabını da Türkiye'den erişime kapattı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kürt medyasına yeni sansür dalgası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Kürt medyasına yönelik yeni erişim engelleri getirdi.

“Gerçeğe yeni ses” sloganıyla Türkçe yayın yapan Nûmedya24’ün internet sitesi ile resmi X hesabı, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’den erişime engellendi.

Gazete “www.numedya24.com” adresine yönelik erişim engelinin herhangi bir mahkeme kararı ya da gerekçe sunulmaksızın alındığını bildirdi. BTK’nin “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden yapılan sorgulamada, siteye yönelik erişim engelinin BTK kararıyla uygulandığı görüldü.

BTK’nin sitesinde yer alan ilgili kararda, “numedya24.com, 01/07/2026 tarihli ve 490.05.01.2026.-748333 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Nûmedya24’ün yaklaşık bir yıl önce açılan ve 22 bini aşkın takipçisi bulunan resmi X hesabı “@NuMedya24” de aynı tarihte Türkiye’den erişime kapatıldı.

X tarafından Nûmedya24’e gönderilen bildirimde, erişim engelinin “5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca” uygulandığı belirtildi. Bildirimde, Türkiye’nin yerel yasalarından doğan yükümlülükler gerekçe gösterilerek hesabın Türkiye’den erişime kısıtlandığı, içeriğin diğer ülkelerde erişilebilir olmaya devam ettiği ifade edildi.

Azadiya Welat ve Ajansa Welat’a da engel

BTK, Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat Gazetesi ve Ajansa Welat’ın internet sitelerine de erişim engeli getirdi. Ayrıca Ajansa Welat’ın X hesabı da Türkiye’den erişime kapatıldı.

Türkiye’den erişime kapatılan siteler ve hesaplar, Türkiye dışındaki kullanıcılar için erişilebilir durumda bulunuyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Nûmedya24 Ajansa Welat Azadiya Welat erişim engeli sansür
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git