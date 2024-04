Steve Buscemi’nin rol aldığı Tolga Karaçelik filmi Tribeca Film Festivali’nde prömiyer yapacak

Yönetmen Tolga Karaçelik’in yönettiği başrollerini ABD’li oyuncular Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun paylaştığı kara komedi türündeki “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer”, seyirciyle ilk kez, çekimlerinin de gerçekleştiği New York’ta buluşacak.

5 –16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nin Spotlight bölümüne seçilen film, 8 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de SVA Theatre’da dünya prömiyerini yapacak.

Tolga Karaçelik’in İngilizce çektiği ilk film olan “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer”ın (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi) 22 gün süren çekimleri New York’un farklı noktalarında; post prodüksiyon çalışmaları ise New York, Los Angeles ve İstanbul’da gerçekleşti.

Film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazarla ona gündüzleri evliliği, geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.(AÖ)