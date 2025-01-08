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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 14:18
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 17:04
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı

Durmaz’ın tutuklanma nedeni “yasa dışı bahse teşvik ettiği” iddiası.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla dün (7 Ocak) gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bugün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen şüpheli, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Oyuncu Atakan Yılmaz da tutuklandı

Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Durmaz, üzerine atılı suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen Durmaz, tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, aynı iddiayla gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz da sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynı iddiayla ifadesine başvurulan iş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. (TY)

TCK ne diyor?

Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında, yasa dışı bahse teşvik etme suçu doğrudan bir maddeyle düzenlenmemekle birlikte, suçlar ve cezalarla ilgili genel düzenlemeler içinde yer alıyor. TCK'nin 228. maddesi, kumar oynanmasını teşvik eden, yönlendiren veya kumar oynamaya aracılık eden kişilere yönelik cezai sorumluluk öngörüyor.

TCK Madde 228 - Kumar Oynanmasına Yer Temin Etme ve Teşvik Etme: "Kumar oynanması için yer temin eden ya da kumar oynanmasını teşvik eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Haber Yeri
İstanbul
yasa dışı bahis kumar kerimcan durmaz TCK Madde 228
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