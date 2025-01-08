Suriyeli aydın ve aktivistler "yeni bir ulusal vizyon çağrısı" yaptı

Suriye'de yaşayan farklı din, mezhep ve etnik kökenlerden onlarca Suriyeli aydın ve aktivist, birleşik, demokratik ve kapsayıcı bir Suriye'nin yaratılmasını savunan güçlü bir bildiri yayımladı.

Ths Syrian Observer'ın haberine göre, bildiri, "çoğunluk" ve "azınlık" kavramlarını reddediyor ve özgürlük, eşitlik ve sosyal adalet ilkelerini destekleyen modern bir devlet inşası doğrultusunda paylaştıkları ulusal sorumluluğu vurguluyor.

Bildiriyi imzalayanlar

Haberde bildiriyi imzalayanların açık kimlikleri bildirilmemekle birlikte Birleşik Krallık'ta yayımlanan The Times gazetesinin haberinde Abdullah Fadıl ve Hasibe Abdelrahman gibi tanınmış aydınların Esad sonrası Suriye'de demokrasi ilkeleri ve seküler ülkülerin yerleşmesini savuna geldikleri hatırlatılıyor. İki aydının da birlik, demokrasi, ve iktidarın barışçı yollardan el değiştirmesinin önemini vurguladıkları haberleştiriliyor.

Esad rejimi hapishanelerinde uzun yıllar geçiren Fadel ve Abdelrahman, Esad rejiminin yıkılmasının "Aynı değerleri -laiklik, birlik, demokrasi, iktidarın barışçıl el değiştirmesi- ve uzun zamandır sahip olmadığımız her şeyi paylaşan tüm insanlar arasında bir ittifak görmek iste[diklerini]" söylüyor.

Suriye'nin geleceğine yönelik vizyon

Bildiriyi imzalayanlar kendilerini "azınlık veya çoğunluk" terimelriyle tanımlamayı reddediyor. "Bizler, yeni bir Suriye, devlet, toplum ve kimliği birlikte inşa etme sorumluluğunu taşıyan Suriyeli erkekler ve kadınlarız."

İmzacılar bildirilerinde, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir modern egemen devlet vizyonunu özetliyor ve bireysel ve kolektif özgürlükleri güvenceye alan, demokratik katılımı mümkün kılan ve iktidarın herhangi bir birey veya grubun tekeline alınmasını engelleyen bir anayasa talep ediyorlar.

Öte yandan bildiri Suriye halkı tarafından demokratik yollardan seçilmemiş uluslararası ya da yerel sivil ya da dinsel herhangi bir otoriteye boyun eğmeyi kesinlikle reddediyor.

Ulusal Konferans çağrısı

Bildiri, Suriye'nin geçiş sürecini yönetenleri "Ulusal Konferans" için bir hazırlık komitesi oluşturmaya davet eden bir eylem çağrısını kapsıyor. İmzacılar, bu komitenin, Suriyelileri anlamlı bir diyaloğa katmaya yönelik net hedefler, şeffaf bir eylem planı ve bir zaman çizelgesi tanımlamakla görevlendirilmesini istiyorlar. Bununla Suriye'nin gelecekteki yönetimini şekillendirmekte geniş tabanlı bir katılım sağlamayı amaçlıyorlar.

Açıklamada ayrıca, yaklaşan Genel Ulusal Konferans için temsil kriterlerinin tanımlanmasının önemi vurgulanıyor ve halkın iradesini ve çıkarlarını yansıtan bir temsiliyet savunuluyor. Bunu sağlamak üzere Suriye ve diaspora genelinde yerel danışma toplantıları düzenlenmesi ve Suriyelilerin temsilcilerini seçmelerine izin verilmesi isteniyor.

Kapsayıcılık ve şeffaflık

Açıklamanın temel taşlarından biri kapsayıcılık. Ulusal Konferans'ın tüm aşamalarında kadınların, gençlerin, gurbetçilerin, mültecilerin ve mülteci kadınların temsil edilmesi isteniyor. İmzacılar, bu kapsayıcılığın Suriye'nin toplumsal çeşitliliğini yansıtmak ve birliği özendirmek açısından elzem olduğunu savunuyorlar.

Açıklamada ayrıca, siyasi sürece mümkün olan en geniş katılımı sağlamak için ülke çapında ve diasporada küçük çapta diyalog etkinlikleri düzenlemenin önemi vurgulanıyor. Yurttaşlar, temsili organlar ve devlet arasında güven oluşturmak amacıyla şeffaflığın her aşamada korunması gerektiği belirtiliyor.

Suriyelilere açık çağrı

İmzacılar, kendi özlemleriyle örtüştüğünü gören ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelileri (bireyler, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler) bildiriyi desteklemeye çağırıyor. Katılmak isteyenler, özgür ve onurlu bir Suriye'ye kolektif bağlılığı sembolize eedecek şekilde adlarını, meslek ve ünvanlarını ekleyerek bildiriyi imzalayabilecekler.

Ortak sorumluluk

"Suriye devletini, toplumunu ve kimliğini doğru temeller üzerine inşa etmek, ülke içinde ve dışında bulunan tüm Suriyelilerin katılımını gerektiriyor" ifadesiyle sonuçlanan bildiriyle tüm Suriyeli partiler, siyasal sürece katkıda bulunma konusunda ortak ulusal sorumluluklarını üstlenmeye çağrılıyor.

Suriye'nin geleceği için cesur bir vizyon ve ülke tarihininin yeni bir sayfasını açarken birlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için bir buluşma çağrısı niteliğindeki bildiri "Yaşasın özgür ve onurlu bir Suriye" diye bitiyor.

(AEK)