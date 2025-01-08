Fidan'dan YPG'ye: Benim için tehditsin, gereği yapılmazsa operasyon yapılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yönetimi ele geçiren HTŞ lideri Muhammed el-Culani (Ahmed el Şara) görüşmesini, Suriye izlenimlerini ve son gelişmeleri dün akşam katıldığı CNN Türk yayınında anlattı.

Suriye’deki mevcut yönetimin geçici olduğunu belirten Fidan, ülkenin gelecekteki adının "Suriye Arap Cumhuriyeti" olarak aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Suriye’de “farklı senaryolarla” yola devam ettiklerini ifade eden Fidan, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne ilişkin konuştu.

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"YPG'ye şartlarımızı söyledik"

“Bizim devlet olarak yıllardır bu konuya yönelik çeşitli çalışmalarımız var” diyen Fidan, şöyle devam etti: “Şimdi yeni gerçeklikle beraber farklı senaryolarla yolumuza devam ediyoruz. Bunların başında şu geliyor. Şimdi Suriye'deki yeni yönetimin açıkçası bu sorunu sahiplenmesi ve kendi ülkesinin milli bütünlüğünü, bölgesel bütünlüğünü sağlama adına gerekli adımları atması gerekiyor. Bizim beklentimiz bu yönde. Atacak, yani görüşmeler devam ediyor. Bu yönde bir takım adımların atılmasını bekliyoruz. Buna bir zaman vermek lazım, bir müddet.

Kabul etmezse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldiler, Şam'daki yönetim savaştan korkan bir yönetim değil. Bizim onlara verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de verdik. Kime? YPG'ye. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin terk etmeleri gerekiyor. PKK'lı kadroların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Şu anda buna yönelik bir hazırlık da görmüyoruz, niyet de görmüyoruz, açıkçası. Ve bekliyoruz.”

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"Kürtler yeni yönetime katılacak"

İleri sürdükleri şartlara da değinen Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nedir şartlarımız? Uluslararası başka ülkelerden gelen terörist savaşçıların ülkeyi terk etmesi. PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin Suriye'yi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyorlar, isimleri bizde var. Daha sonraki kadroların silahlarını bırakarak yeni sisteme dahil olmaları gerekiyor. Bu kansız, problemsiz bir geçiş.

Buna mukabil, oradaki PKK'lı olmayan, aziz Suriyeli Kürtleri canlarına, mallarına herhangi bir zarar gelmeden normal hayata katılmaları ve yaşamaları gerekiyor. Yani Suriyeli yeni yönetim de bunun garantisini bize veriyor. Çünkü şartlarımız arasında bu da var.

Suriyeli, Kürt vatandaşların da canları, malları güvence altında olacak, yeni yönetime katılacaklar. Eşit yurttaş olarak orada var olacaklar. Tabii, onun da garantisini istiyoruz. Çünkü Esad döneminde Kürtlerin bir kısmına vatandaşlık verilmemişti. Kimlik verilmemişti."

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"Beklenen yapılmazsa askeri operasyon yapılacak"

Fidan, öne sürülen şartların yerine getirilmememi halinde askeri operasyon yapılacağını belirtti ve ekledi:

"Terör örgütü YPG konusunda beklenen yapılmazsa gereği yapılacak. Gereği askeri operasyondur. Sen terör faaliyeti içerisindesin.Toplamışsın dünyanın her tarafından adamları. Başkasının toprağını işgal etmişsin. Petrolün üstüne çökmüşsün. Başkasına hapishane hizmetleri sunarak para alıyorsun. Böyle bir düzen kurmuşsun, benim için tehditsin, Suriye için tehditsin, Irak için tehditsin, bölge için tehditsin, en önemlisi Kürtler için tehditsin. Artık bu tehdidin, bu yanlışlığın, bu çılgınlığın ortadan kalkması gerekiyor."

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(RT)