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HABER
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 15:31
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 17:03
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Üç yıl önce tahliye edilen kanser hastası yeniden tutuklandı

AİHM’in ihlal kararı üzerine 2021 yılında tahliye edilen yüzde 80 engelli kanser hastası Hadi Elçiçek, Yargıtay'ın cezasını onamasının ardından yeniden tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Üç yıl önce tahliye edilen kanser hastası yeniden tutuklandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararı üzerine 22 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 9 Aralık 2021’de tahliye edilen yüzde 80 engelli, kanser hastası Hadi Elçiçek, dün (7 Ocak) Mersin’deki evinden gözaltına alınarak yeniden tutuklandı.

Siirt'te 16 Şubat 1999'da hakkında ihbar olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan Elçiçek, 17 gün gözaltında işkenceye maruz kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemede “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma” suçlamasıyla tutuklandı.

Dönemin Diyarbakır 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce (DGM) yargılanan Elçiçek'e aynı suçlamayla idam cezası verildi. İdam cezasının kaldırılması üzerine mahkeme, bu cezayı “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezasına dönüştürdü.

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AİHM, Türkiye'yi mahkum etti

Kararın Yargıtay'da onaylanması üzerine Elçiçek'in avukatı, DGM’de bulunan askeri üye nedeniyle “adil yargılanmanın yapılmadığı” ve müvekkilinin avukatsız ve işkence altında ifadesinin alındığı gerekçesiyle 10 Aralık 2002'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. AİHM Türkiye’yi “adil yargılama ilkesini ihlal etmek”ten mahkûm etti.

Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Elçiçek’in infazı durduruldu. Elçiçek, 22 yıl sonra 9 Aralık 2021 yılında Mersin Tarsus T Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Adana Şehir Hastanesi’nin yüzde 80 engelli raporu verdiği, kanser hastası Elçiçek’in yeniden yargılama talebini AİHM kararına rağmen Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi ve dosya Yargıtay’a taşındı.

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İnfaz erteleme başvurusu yapıldı: Kemoterapi görüyor

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin ceza kararını onamasının ardından Elçiçek’in cezası kesinleşti. Cezaevinde kansere yakalanan ve yüzde 80 raporu bulunan Elçiçek, dün Mersin’deki evinden gözaltına alınarak tutuklandı.

Adana Kürkçüler Cezaevi’ne konulan Elçiçek’in avukatı Mehdi Özdemir sağlık koşullarından dolayı infaz erteleme talebiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. MA’nın telefonla ulaştığı Elçiçek'in ailesi ise kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Elçiçek’in cezaevinde durumunun ağırlaşacağını belirterek serbest bırakılmasını istedi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpus AİHM
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