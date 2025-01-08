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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 17:06
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 17:19
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Gazetecilerin cenazesini almak için oluşturulan heyet halen sınırı geçemedi

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in cenazesini almak için Irak-Suriye sınırındaki Semelka Sınır Kapısı’na gitmesi gereken heyet halen Habur'da bekletiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazetecilerin cenazesini almak için oluşturulan heyet halen sınırı geçemedi

Suriye'de İHA saldırısında öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in cenazesini almak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne geçmek isteyen heyet iki gündür Habur Sınır Kapısı’nda bekletiliyor.

Aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile aile bireylerinin olduğu heyete sunulan gerekçe “sistemin olmaması”.

Durumdan sadece heyet değil, Irak’a geçmek için sınır kapışana gelen yurttaşlar da mağdur. Pasaport işlemleri yapılmıyor. Sınır kapısında 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşmuş durumda.

Silopi İlçe Emniyet Müdürü ve beraberinde çevik kuvvet polisi sınır kapısında bekletiliyor. İlçe Emniyet Müdürü heyete, “Bizlik bir sorun değil Ankara’dan haber bekliyoruz” dedi.

"Ölüye saygı gösterilmeli"

Diyarbakır ve Şanlıurfa baroları yaptıkları açıklamalarla geçişlerin aksatılmasına tepki gösterdi. Diyarbakır Barosu yas, gömülme ve veda hakkının sağlanmasını istedi.

Hukuki ve ahlaki açıdan ölüye saygının, ölümün ardından kişinin onurunu ve haklarını koruma yükümlülüğünü içerdiğini belirten baro şunları kaydetti:

“İnandığımız değerler ve toplumsal hafızamız hem ölüye hem de geride kalanlara saygıyı öğütlemektedir. Kültürel geleneklerimiz yaşamını yitiren kişinin yakınlarına yas sürecini geçirmeleri ve veda etmeleri üzerine kuruludur. Bu nedenle yaşamını yitiren gazetecilerin ailelerine ve milletvekili, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduğu heyete yönelik bu hukuksuz uygulama ölüye saygı ve usulüne uygun gömülme hakkına yönelik tutumu da ortaya koymaktadır.

Ölüye saygı, gömülme ve veda haklarının uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde güvence altına alındığını belirtmekte; gazetecilerin naaşlarının aileleri tarafından alınabilmesi için gerekli imkanların sağlanması ve Habur Sınır Kapısında haksız ve hukuka aykırı bir şekilde bekletilen heyete yönelik uygulamaya son verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Şanlıurfa Barosu da heyetin geçişine izin verilmemesinin yas tutma hakkının ve cenazeye saygı gösterilmesi zorunluluğunun ihlali olduğunu belirtti.

TBMM gündemine de geldi

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş de olayı TBMM gündemine taşıdı. Genel Kurul’da söz alan Güneş, heyetin bekletilmesini ‘işkence’ olarak nitelendirdi ve “Heyetin cenazeleri getirmesinin önündeki engeller kaldırılmalı. Anılarına ve cenazelerine yapılan bu saygısızlığı kabul etmiyoruz. Derhal sonlandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Heyet, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in cenazesini Irak-Suriye sınırındaki Semelka Sınır Kapısı’ndan alarak Türkiye’ye getirecek.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Nazım Daştan Cihan Bilgin öldürülen gazeteciler
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