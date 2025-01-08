İzmir’de ESHOT şoförlerinden iş bırakma eylemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs şoförleri, sosyal hakları ve maaşlarının bir kısmı ödenmediği için bugün saat 06.00-07.00’da iş bıraktı.

Eylem nedeniyle otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı yurttaşlar otobüs yerine kendi araçlarını kullandığı için trafikte de yoğunluk gözlendi.

AYM: Sendikal eylem temel haktır

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle ESHOT ve metro çalışanları sabah saatlerinde kontak kapatarak fiili grev gerçekleştirdi. Grev nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. pic.twitter.com/HbQD1OPheb — İşçi Birlikleri (@iscibirlikleri) January 8, 2025

Belediyenin açıklaması

İşçilerin eylemiyle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şöyle dedi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir. Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. ESHOT seferlerinde ise kısmı sıkıntı yaşanmaktadır.

“Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız.”

İzmir yerel gazetelerinin aktardığına göre, DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işçiler adına yaptığı açıklamada, belediye yetkilileriyle görüşmelerden istedikleri sonucu alamamaları durumunda eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. (TY)