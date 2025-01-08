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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 11:32
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 15:41
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İzmir’de ESHOT şoförlerinden iş bırakma eylemi

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal haklarını ve maaşlarının bir kısmını ödemediği işçilerin eylemini hukuksuz olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir’de ESHOT şoförlerinden iş bırakma eylemi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs şoförleri, sosyal hakları ve maaşlarının bir kısmı ödenmediği için bugün saat 06.00-07.00’da iş bıraktı.

Eylem nedeniyle otobüs duraklarında kalabalık oluşurken bazı yurttaşlar otobüs yerine kendi araçlarını kullandığı için trafikte de yoğunluk gözlendi.

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Belediyenin açıklaması

İşçilerin eylemiyle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şöyle dedi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir. Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. ESHOT seferlerinde ise kısmı sıkıntı yaşanmaktadır. 

“Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız.”

İzmir yerel gazetelerinin aktardığına göre, DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işçiler adına yaptığı açıklamada, belediye yetkilileriyle görüşmelerden istedikleri sonucu alamamaları durumunda eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Cemil Tugay işçi eylemleri iş bırakma eylemi
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