Arıkan'dan "süreç" açıklaması: Devlet bu işin neresinde bileniniz var mı?

Saadet-Gelecek ortak grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Meclis grup toplantısında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyetinin ziyaretleriyle ilgili konuştu.

İki gün önce İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya ile görüşen ve “destek olmaya çalışacağız" diyen Arıkan, bugün grup toplantısında "Devlet bu işin neresinde bileniniz var mı?” diye sordu.

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İktidara seslenen Arıkan, “Neden biz sadece DEM Parti tarafından bilgilendiriliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı neden kaçak güreşiyor?” dedi.

Sürecin şeffaf ilerlemesi gerektiğini ifade eden Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Pazartesi günü DEM Parti heyeti bizleri ziyaret ettiler. Biz de başlayan bu süreçle ilgili bilgi sahibi olduk. Ancak sürecin hali hazırda MHP tarafından basın üzerinden DEM parti tarafından yüz yüze yürütülmesi kafalarda soru işareti oluşturuyor? Kazanda 20 yıl birlikte kaynatılsalar uyuşmaları mümkün olmayacak bu iki parti nasıl bir araya geldi anlayabilmek çok zor. Devlet bu işin neresinde bileniniz var mı? Neden biz sadece DEM parti tarafından bilgilendiriliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı neden kaçak güreşiyor? Herkesi isteyerek veya istemeyerek bir araya getiren kim? Kimse kusura bakmasın, biz bu soruları sormak zorundayız. Biz bu süreci dikkatle ve titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte temel bir ilkemiz var çözümün olduğu, milletin menfaatinin olduğu, birkaç kişinin değil herkesin, 85 milyonun kazandığı bütün süreçlerin yanında oluruz. Sürecin en önemli parametresinin şeffaflık olduğuna inanıyoruz. Hangi düzeyde olursa olsun, böyle önemli bir konuda 'kapalı kapı' siyasetini desteklemiyoruz. Sürecin amacının siyasi hesaplar değil, meseleye kalıcı çözüm üretmek olduğu ve tüm tarafların samimiyeti konusunda kamuoyu ikna edilmelidir."

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Ne olmuştu?

PKK lideri Abdullah Öcalan, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi.

Görüşmenin ardından Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’a 6 Kasım 2024’te altı aylık yeni bir görüş yasağı verildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz," diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı.

(RT)