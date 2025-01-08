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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 17:01
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 17:20
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İmralı Heyeti, Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek

DEM Parti heyeti, hafta sonu Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı, Kandıra Cezaevi'nde ise Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmralı Heyeti, Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk bulunuyor.

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre, görüşme saatleri netleştikten sonra paylaşılacak.

Heyet, bugüne dek AKP, MHP, CHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile görüştü. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
dem parti imralı heyeti Kürt sorununda çözüm tartışmaları Selahattin Demirtaş figen yüksekdağ
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