Kemancı Ayla Erduran uğurlanıyor

Salı günü aramızdan ayrılan keman sanatçısı Ayla Erduran 9 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'ndaki tören sonrasında Taksim Camii'nde kılınacak ikindi namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Erduran, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede salı günü 90 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

Türkiye'de klasik müziğin önde gelen keman ustaları arasında ve uluslararası alanda tanınmış bir sanatçı olan Erduran, müzik yolculuğu boyunca klasik repertuarın yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş, olağanüstü tekniğiyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Keman öğrenimi

22 Eylül 1934'te İstanbul'da doğan Ayla Erduran keman eğitimine henüz 4 yaşındayken, Macaristan'dan Türkiye'ye yerleşerek keman dersleri veren Karl Berger ile başladı. Çok küçük yaşta ortaya koyduğu yetenekle yakın çevresinin dikkatini çekti. 10 yaşında keman öğrenimini sürdürmek üzere Paris Konservatuarı'nda, Henryk Szeryng, Erkki Kantola, Horst Sannemüller, Charles Chaynes, Jean-Pierre Wallez ve Suna Kan gibi geleceğin büyük virtüözlerini yetiştiren Gabriel Bouillon’un öğrencisi oldu. Burada üstün başarı gösterdi ve ödüller aldı. Daha sonra Amerika’da Ivan Galamian ile çalıştı. Ayrıca ünlü kemancı Zino Francescatti ile de çalışma fırsatı buldu. 1957'de Moskova'ya giderek keman çalışmalarını David Oistrakh'ın yanında sürdürdü ve daha sonra katıldığı III. Wieniawski yarışmasında ödül aldı.

Konserleri

Ayla Erduran, Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda solo ve orkestra konserleri verdi. İlk sahne deneyimlerini genç yaşlarda İstanbul'da gerçekleştirdi.

Erduran, Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar birçok ülkede konserler verdi. Paris, Londra, Moskova, New York ve Tokyo gibi kültürel merkezlerde performans sergiledi.

Berlin Filarmoni Orkestrası, Moskova Filarmoni Orkestrası ve Viyana Senfoni Orkestrası gibi dünyaca ünlü orkestralarla sahne aldı.

Ayla Erduran, yerli bestecilerinin eserlerini uluslararası sahnelere taşıyarak Türkiye'deki klasik müzik kapasitesinin tanınmasına önemli katkılarda bulundu.

Sanatı ve müzikteki yeri

Keman çalma tekniği, ton kontrolü ve duygusal derinliği ile tanınan Erduran'ın repertuarı Barok dönemden modern döneme kadar uzanıyordu.

Ayla Erduran, yeni kuşak kemancıların yetişmesinde de aktif rol almış keman eğiticisi olarak titizliği ve pedagojik yaklaşımıyla takdir toplamıştı.

Erduran, etkinlikleri boyunca müzikal yaklaşımını ve yeteneğini belgeleyen önemli eserleri icra ettiği birçok albüm ve kayıt yayınladı.

Ödüller

Erduran Türkiye’de ve uluslararası alanda birçok ödüle değer görüldü.

1971'de "Devlet Sanatçısı" ünvanını aldı.

2019'da Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından "Altın Onur Ödülü Madalyası" ile ödüllendirildi.

Ardından

Ayla Erduran'ın aramızdan ayrılması üzerine Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası taziye mesajları yayımladı.

Keman sanatçısı Cihat Aşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli büyüğümüz, Türk sanat müziğinin en büyük temsilcilerinden Ayla Erduran tedavi olduğu hastanede bu sabah vefat etti. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Piyano sanatçısı Gülsin Onay da üzüntüsünü "Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil." sözleriyle dile getirdi.

"Onu sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerinin, ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu her zaman hatırlayacağız." dedi.

Piyanist Fazıl Say da "Ayla Erduran'ın olağanüstü bir keman sanatçısı, gerçek bir müzisyen olduğunu" belirtti. "Onun konserleriyle büyüdüklerini, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendiklerini" söyledi.

(AEK)